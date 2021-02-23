臉書與澳洲政府談判5天達協議！　宣布「將解封澳媒新聞」

▲ 臉書先前全面下架澳媒新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新法《新聞媒體議價法案》要求臉書、Google等平台，未來若使用澳洲媒體新聞內容，必須支付相應費用。臉書公司不甘示弱，全面下架澳洲媒體作為回應。經過5天談判，臉書終於23日發表聲明宣布，已與澳洲政府達成共識，未來幾天內就會解禁澳洲媒體新聞。

澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）及通訊部長弗萊徹（Paul Fletcher）23日透露，臉書將撤銷對澳洲新聞網站的封鎖措施，「政府已接獲臉書消息，表示將在未來幾天內恢復上架澳洲新聞」，也將進一步修改新法規定。

臉書紐澳地區總經理伊斯頓（William Easton）稍早聲明證實，「我們很高興能與澳洲政府達成協議，很感謝我們在過去一週內與弗萊登伯格部長與弗萊徹部長進行的建設性討論。」

伊斯頓說明，「經過進一步討論，我們很滿意地看見，澳洲政府同意做出一些改變與承諾，將解決我們核心的憂慮，即承認我們的平台為出版商提供的價值相對於我們從出版商獲得的價值」，將在未來數日內為澳洲人恢復顯示臉書上的新聞。

澳洲上週通過這項法案，將迫使新聞平台就使用其內容與出版商進行公平支付的談判。臉書因此於18日封殺其澳洲平台上所有新聞，就連衛生及緊急服務相關政府網頁也被下架。此舉被視為臉書對全球的警告，代表未來若有任何國家反對這家科技巨頭，該公司都可能祭出類似限制。

►聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版