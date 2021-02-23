澳洲大堡礁一生必訪！海底博物館帶你見識海底的溫度與繁華

瑰麗絢爛、生機蓬勃的澳洲大堡礁是舉世聞名的觀光景點，在你今生必訪的旅遊清單中是否也有它的一席之地呢？為了永續留存這美麗而夢幻的水底世界，藝術家Jason deCaires Taylor與海底博物館（MOUA）合作，藉科學之力鍛造出有溫度的裝置藝術。目前已完成的兩項作品分別是位於湯斯維爾（Townsville）沿海的發光雕塑「海洋警報」（Ocean Siren）以及水面下的大型藝術品「珊瑚溫室」（Coral Greenhouse）。

Ocean Siren, MOUA, Townsville, Australia

海洋警報（Ocean Siren）是一個鶴立於海中的發光雕塑，由202個LED燈組成，其採用戴維斯氣象站（davies reef weather station）提供的海水水溫數據並轉化為顏色，從深藍、淺藍、黃、橙、紅，依序反映逐漸升高的海水溫度。在最高溫時那通體泛著詭譎紅光的人形刺痛著觀者的眼眸，恍若是水底珊瑚無聲承受的巨大痛楚一次迸發了出來...

Ocean Siren, MOUA, Townsville, Australia

珊瑚溫室（Coral Greenhouse）則提供珊瑚和其他海洋生物一個友善空間，由適合珊瑚生長的耐腐蝕不銹鋼，以及酸鹼值為中性的水泥製成。其長達12公尺的骨骼結構能散去強勁的海流，底部的空間供給不同大小的物種各自棲息，上層結構會流過帶有大量營養物質的水流，很快地建立起一個健康安樂的珊瑚礁生態系。

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圖文來源：MY MODERN MET、designboom、Jason deCaires Taylor

（完整文章請看城市美學新態度）

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