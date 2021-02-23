網購露背裝！辣妹試穿驚覺「股溝涼涼的」　傻眼：屁股跑出來了

▲澳洲網紅凱莉（Kelly McCarren）網購一件露背洋裝，卻發現她的臀部會直接露出來。（圖／翻攝Instagram帳號kelly_mccarren）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲網紅凱莉（Kelly McCarren）在購物網站上買了一件黑色露背洋裝，希望可以穿去海灘度假，或者參加夏季戶外烤肉，試穿後卻發現背後挖空範圍太大，甚至直接露出臀部上半部，股溝更是藏也藏不住。她不敢置信地將影片分享到社群媒體上，立刻引發熱烈討論。

影片中，凱莉說道，「我想要買一件非常可愛、適合穿去海灘的露背洋裝」，但一移動手機鏡頭，身後的全身鏡卻直接反射出誇張剪裁。她接著大喊，「我的屁股露出來了！」

凱莉並未說明自己從何購買這件衣服。但是，她回覆粉絲留言時表示，即使調整細肩帶長度，仍無法遮掩臀部，「坦白說，我一穿上它，立刻理智線斷裂」。

許多網友看見此篇貼文都笑瘋了，紛紛留言，「只要再穿上一件閃閃發亮的丁字褲，妳會更時尚」、「我笑到差點把（手機）照片摔到地上」。

許多網路時裝品牌都曾推出剪裁怪異的服飾。英國的ASOS先前上架一件露背連身褲，背面的超低腰設計刻意露出同色系丁字褲。Shein一款高腰直筒牛仔褲的正面口袋處也挖出超大鏤空，直接暴露穿著者的內褲。

聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版