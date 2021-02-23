獨／北京「肛拭子」檢測玩真的！　不想被爆菊就動手挖

記者陳政錄／北京報導

為求新冠病毒核酸檢測準確，中國大陸北京市對入境人員採取全球唯一的「肛拭子」採樣，連美國外交官都無法倖免，網友調侃「傷害性不大，侮辱性極強」，但據《ETtoday新聞雲》特派員實地瞭解，發現其實有替代方案，可以避免被「爆菊」的尷尬。

▲擔心肛拭子採樣的羞恥感，其實有替代方案。（圖／記者陳政錄攝）

恰逢春節人流高峰、大陸「全國兩會」定於3月4、5日召開，加上2021年初本土疫情復發，北京市自1月中旬以來，對入境人員實施「21+7」，總計28天的集中隔離醫學觀察和自主健康管理，並將原本高風險地區排查才有的「肛拭子」採樣，陸續用在入境集中隔離人員身上；美媒報導，連美國駐華外交官都不能倖免，在會議上提出抗議，更有南韓民眾憤而向大使館投訴。

《ETtoday新聞雲》記者2月1日抵達北京。2月18日，工作人員通知，在集中隔離期滿的2月22日當天，要「逐個房間採集核酸鼻拭子和『肛拭子』，連夜做核酸檢測」，以及環境採樣，待結果出爐後，23日上午方能離開。

▲陸網流傳的「肛拭子」採檢過程。（圖／翻攝微博）

面對傳說中的「肛拭子」來襲，經記者詢問隔離點衛健委人員，其實可改先行索取「糞便檢體收集盒」取代，收集盒操作方法與在台灣，民眾進行較全面的腸胃健康檢查時，檢體收集方式相同，小心的「自己親手挖取」，就能避免「別人幫你捅」的尷尬。

當天自行完成收集後，醫護人員來做鼻拭子、環境採樣時會一併收走，貼上樣本編號、姓名、採樣時間、送檢單號等訊息，下午送驗，隔日上午結果就能出來。

若不願自行收集檢體，選擇體驗「肛拭子」，在《ETtoday新聞雲》記者詢問下，身著防護服的醫護人員表示，那他們就會拿長棉籤，請受檢者側躺在床上，撅起屁股，進行一共兩次的「侵入式」採樣。

▲醫護人員進入隔離點房間，進行環境採樣。（圖／記者陳政錄攝）

醫護人員透露，對他們來說，其實相較要隔離者使用收集盒，再拿去化驗，「肛拭子」採樣過程較快也可控，但或許是太害羞，隔離點仍有很多人像記者一樣，用收集盒取代。

至於為何要在有口、鼻拭子的基礎上，增加肛拭子採樣？《央視》報導曾引述北京疾控專家說法解釋，對一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了，所以增加肛拭子核酸檢測能夠提高檢出率，減少漏診。

▼北京集中隔離點解除隔離前，提供的病毒核酸檢測「檢體」收集盒。（圖／記者陳政錄攝）

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