美染疫破50萬死大關！　每673名美國人就有1人病歿

▲美國疫情嚴重。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情今天來到暗黑里程碑：自疫情爆發以來，病歿人數突破50萬關卡。

路透社報導，美國病亡人數現已超過50萬名，等於每673名美國人中就有1人染疫死亡。

這個災難性數據出爐的同時，有跡象顯示，美國這個全球疫情最嚴峻的國家已開始看見曙光：數百萬人已經接種疫苗，冬季驟升的感染率也開始下滑。

然而，死亡人數依舊不斷上升。美國總統拜登1月已經警告，COVID-19在境內奪走的人命恐會遠超過60萬條。

「紐約時報」報導，疫情爆發以來，美國累積10萬死亡病例的間距愈來愈短。加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）2020年2月6日通報美國首起COVID-19死亡病例後，5月27日累計死亡人數突破10萬大關，4個月後累積至20萬大關；約3個月後來到30萬，僅5週就達40萬。

除了死亡總數，美國確診病例也是全球最高，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站的追蹤數據，境內染疫人數超過2800萬。

好消息是，拜登上任第一個100天內要讓1億人完成接種疫苗的目標將輕易達標，目前每日平均接種170萬人。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，美國目前有超過6100萬人接受至少1劑的疫苗，約1800萬人完成兩劑完整疫苗。

拜登不願預測危機何時才會緩解，但說預計7月底可備得6億劑疫苗，足以讓全美大多數人口完成兩劑接種。