美破50萬人染疫亡！拜登日落點燃燭光默哀　將發表談話

▲美國總統拜登將就疫情發表談話，為已故者默哀。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國因為新冠肺炎病逝的人數打破50萬大關，拜登總統今晚將帶領點燃燭光，為病故者默哀，並宣布全美聯邦機構降半旗5天，拜登也將發表談話。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發一年多來，全美累積確診病例超過2816萬例，病故人數超出50萬人。

在這哀傷的時刻，拜登（Joe Biden）今晚將與第一夫人吉兒（Jill Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婦等人在白宮南草坪舉行默哀與點燃燭光儀式，為死者致哀。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行記者會上表示，今晚的活動標誌50萬不幸病故美國民眾的紀念，呼籲所有美國民眾在日落時分的儀式上一同為病故者默哀。

莎琪表示，拜登將發表談話，並將宣布聯邦政府機構降半旗5天。

至於拜登的談話內容，莎琪指出，主要是凸顯這對美國民眾與許多家庭帶來的巨大損失，並透過依循公共衛生指導方針共同努力，儘速完成疫苗接種，以扭轉疫情大流行。但今晚不是向公眾提供建議或更新防疫進展的時機。

儘管美國每日通報的新增確診病例數已有所下滑，但目前每天仍有數千人染疫不治，且全國只有不到15%人口接種疫苗。

拜登首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）日前向美國有線電視新聞網（CNN）表示，美國染疫死亡人數即將達到50萬大關，這是「美國史上極具歷史意義的重大事件」。

被問及2022年美國民眾是否應繼續戴口罩，佛奇回答「我認為可能是這樣」，他還說，這取決於社區中的病毒量，以及可能的變異病毒株。

佛奇在接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時也表示，要確定美國何時能達成群體免疫仍為時過早。