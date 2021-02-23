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香港開放疫苗預約！凌晨12點「系統被塞爆」　最快26日開始接種

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲香港新冠疫苗接種中心 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港的新冠疫苗接種計畫本週開始，預約系統今（23）日淩晨0時起開放預約，當即出現「大塞車」，超過10分鐘仍無法登入。據悉，目前香港開設了29間接種中心，提供了德國BioNTech（BNT）及科興疫苗，最快週五（26日）開始施打。

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲林鄭月娥昨（22）日公開接種疫苗。（圖／路透）

據《香港01》報導，香港新冠病毒疫苗接種計畫預約系統淩晨0時開始啟用，不過即現「網路塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入，最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，系統更一度顯示可以今早8時前往注射第一劑疫苗，懷疑屬資料出錯。

報導指出，截至今日淩晨2時，可供接種科興疫苗的5個社區接種中心週五首日已額滿。香港醫管局轄下18間普通科門診診所可借接種科興疫苗，部分首數日的名額都已爆滿。首批科興疫苗有100萬劑，可供50萬人接種。

香港食物及衞生局指出，參與疫苗接種計畫的私家醫生，預計可以在3月中旬之前開始為市民接種科興疫苗，而配合緊接於2月底抵港的BNT疫苗，更多接種中心將會陸續投入服務。

據悉，香港29間疫苗接種中心選址大多位於體育館，每間中心只會有1款疫苗，其中24間供應BNT疫苗、5間供應科興疫苗。

優先接種的5類群組分別為醫療機構及抗疫人員；60歲或以上人士、陪同70歲接種者的兩名同行者；安老院舍及殘疾人士院友及員工；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等。

▲▼ 新冠肺炎,新冠疫苗,香港,香港疫苗接種中心,林鄭月娥 。（圖／路透）

▲林鄭月娥在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種 。（圖／路透）

香港特首林鄭月娥22日下午聯合多名司局長，在社區疫苗接種中心接種了科興新冠疫苗，並在之後表示「感覺很好」，站立半小時不停答問題也沒有任何不良反應。

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