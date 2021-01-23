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陸新冠檢測增「肛拭子」採樣　網崩潰喊：記得換棉籤阿！

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京疫情嚴峻，醫護人員連夜展開新冠病毒核酸檢測採樣工作。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

由於本土疫情日益嚴峻，大陸官方進行新冠病毒核酸檢測為求準確率，於近日廣泛新增「肛拭子」採樣，引發熱烈討論，官媒《央視》更大動作製作專題報導釋疑，強調目前僅用在隔離點的「重點人群」，但仍有陸網友留言表達意見「2021年有個良好『開菊』」、「記得換棉籤阿！」、「完了，滿腦子都是小夫。」

大陸東北、華北地區本土疫情嚴峻，連日染疫者破百，中共官方正針對高風險地區，展開大規模全員核酸檢測，而「肛拭子」採樣首次受到關注，是因北京市政府在20日召開的疾控新聞發布會上提到，1月18日，北京新增1例無症狀感染者為9歲男童，「官方已對病例所在學校全體學生、教職工等全部進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測」，完成1298人採樣工作，採集樣本5192份。

▲▼大陸官媒專門報導肛拭子採樣議題，網友熱烈討論。（圖／翻攝央視微博）

▲大陸官媒專門報導肛拭子採樣議題，網友熱烈討論。（圖／翻攝央視微博）

「肛拭子」檢測樣本，與過往熟悉的鼻咽拭子、口咽拭子樣本檢測並列訊息一出，迅速引起大陸民眾困惑，為什麼要增加如此「害羞」、「驚人」的檢測方式。

對此，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾表示，對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。但通過研究發現，「一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。」

因此，李侗曾說，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。但他也說明，考慮到肛拭子採集不如咽拭子便捷，目前只對隔離點等重點人群同時採集咽拭子和肛拭子。

為消除民眾疑惑，大陸官媒《央視》還在「時空觀察」新聞環節中，重點釋疑為何對北京大興區感染病例所在人員，均進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測「多管齊下」的原因，但大陸網友仍樂此不疲，紛紛苦中作樂，留言表態。

有網友直言，「肛拭子的寓意是讓人們2021年有個良好『開菊』」，吸引近5萬人點讚、1200多條回復，還有人說，「完了，滿腦子都是小夫」、「難以想像的畫面」、「傷害性不大，侮辱性極強」、「順便統計我國痔瘡患病人數了嗎」、「排隊脫褲子實在有點...」並提出疑問「那要在哪裡採樣呢？」、「不會也是室外吧」、「這個...要多深？」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼大陸網友留言討論。

▲▼大陸官媒專門報導肛拭子採樣議題，網友熱烈討論。（圖／翻攝央視微博）

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