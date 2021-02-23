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中國防疫進入「兩會時間」　北京人、物流管控升級

▲▼北京首都機場入境檢疫。（圖／記者陳政錄攝）

▲搭乘巴士離開北京首都機場前，會通過貼滿標語的鐵柵欄。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」將分別於3月4、5日起召開，北京防疫進入維穩優先的兩會時間，除對入境人員繼續執行「21+7」隔離和自主健康管理外，還分別於近日發布對人、物流的管控新規，包括須持核酸檢測陰性證明、郵件二次安檢等，即使本土疫情趨緩，也預計待3月15日兩會閉幕後，才會有所放鬆。

以《ETtoday新聞雲》記者為例，2月1日抵達北京，在機場「過六關」，完成口鼻核酸檢測、被詢問有無施打過疫苗後，送往集中隔離點；在前14日的自費集中隔離中，做了3次的鼻拭子採樣（視隔離點不同政策而定）。

▲▼大陸全國政協十三屆二次會議新聞發布會2日在北京人民大會堂開幕,2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,人民大會堂 。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國人大、政協兩會將於3月初在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

接著，當地政府繼續負擔後7日的隔離點食宿費，等於要在集中隔離點住上21天，才能回家，進行最後的7天自主健康管理。值得注意的是，北京還要求對入境人員採取全球唯一的「肛拭子」病毒核酸採樣，所幸經詢問，可改先行索取「糞便檢體收集盒」取代。

除了對入境人員管控不放鬆外，大陸國鐵集團21日宣布，高中風險地區人員原則上不能進京，低風險地區人員，3月15日以前搭乘火車進京，必須持有7日內核酸檢測陰性證明，未持有證明者不得檢票乘車。

物流方面，由於北京強調維穩，新華社22日報導，大陸國家郵政局發布公告，要求自從2月25日起，至兩會閉幕次日期間，對進京郵件快遞，全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢標籤者一律退回，並加大查處違規物品的力度。

負責為「兩會」提供服務車輛的北汽出租汽車集團表示，公司、有關部門已對服務車輛進行全面體檢，保證「零故障、萬無一失。」北汽集團表示，參與服務的駕駛員都經過層層選拔，還要通過政治審查，集團並專門進行疫情防控等特訓。

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