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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持誰選2022？與蔣萬安、羅智強同台　馬英九笑而不語

▲▼馬英九、蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

▲羅智強、馬英九、蔣萬安。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2022年九合一選舉還有一段時間，但台北市長前哨戰已悄悄開打，國民黨被點名的人選共有2人，分別是立委蔣萬安與台北市議員羅智強。前總統馬英九22日晚間出席公開場合，與蔣萬安、羅智強2人同台，被問到心目中有沒有支持的人選？馬英九僅笑而不語。

台北市議員游淑慧22日晚間主辦「內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒」活動，邀請2名前台北市長馬英九、郝龍斌到場，以及2名備受熱議的未來台北市長人選蔣萬安、羅智強到場。關於台北市長選舉的議題，郝龍斌拒絕回答，轉身離開現場。

▲▼馬英九、蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

而馬英九接受聯訪時，左右兩側站著蔣萬安與羅智強。被問到有沒有給想選台北市長的學弟建議？馬英九表示，國民黨有完整的市長、其他任何選舉職位的初選制度，透過初選產生的人，他都全力支持。

至於心目中有沒有支持的人選？馬英九笑而不語，一旁隨扈則緊急將他帶離現場，直至又有媒體詢問關於國民黨舉辦論壇，國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲出席，引起智庫副董事長連勝文不滿。馬英九表示，他們可以跟友黨交流，但要注意黨員反應有無達到最好結果。

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▲▼前總統馬英九時事受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲▼前總統馬英九時事受訪。（圖／記者袁茵攝）

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馬英九蔣萬安羅智強2022台北市長選舉

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