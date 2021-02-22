參加228紀念會惹怒獨派　馬英九「當時還沒出生」：重點是有無愛心





▲由左至右分別為台北市議員羅智強、前總統馬英九、立委蔣萬安。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

今年是228事件74週年，台北市228協會邀請前總統馬英九出席，卻引發獨派不滿，認為是對受難者一大侮辱。馬英九22日晚間出席公開場合時，聽聞獨派對他有意見，先是反問一句「對我啊？」接著強調，自己在228發生時期還沒出生，且自己當法務部長時就在推動平反工作，「不是資格問題，有沒有愛心才是重點。」

馬英九被爆獲台北市政府邀請，出席228紀念活動並參與致詞，造成協辦活動多年的「台灣國家聯盟」深感不滿，22日退出協辦。台北市政府發言人陳智菡表示，北市府舉辦228追思紀念活動，是先前與台灣國家聯盟、台北市228協會多次溝通，就2單位各自邀請人士進行討論，對於台灣國家聯盟退出協辦，北市府至為遺憾。

馬英九22日晚間到台北市內湖區參加「內湖里長聯誼會牛轉乾坤春酒」活動，被問到關於獨派對他去228紀念會有意見，馬英九先是驚訝地說，「對我啊？」隨後補充，228發生時，「我還沒出生。」

馬英九表示，自從他當法務部長後，就在推動平反工作，制定228事件賠償條例，積極幫助228家屬，自己已從事這樣的工作30多年，「不是資格的問題，有沒有愛心才是重點。」

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