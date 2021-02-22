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馬英九：第七艦隊自由航行我國南海　蔡英文不能卑躬屈膝

▲▼美國海軍航母艦尼米茲號去年7月在南海航行。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在南海航行（尼米茲號）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

美國海軍第七艦隊驅逐艦拉塞爾號2月17日航行我國南海，第七艦隊宣稱該艦「自由航行任務」是在挑戰中國大陸、越南和台灣對於外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。對此，前總統馬英九辦公室表示，美軍所謂的「自由航行任務」，更形同否定我國對領海的主權，此說法不僅不正確，更有損我國權益，馬英九呼籲蔡英文身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。

馬辦表示，我國擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，而《中華民國領海及鄰接區法》第七條第三項明文規定：「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知。」無論任何外國軍艦通過我國領海，均應事先告知我國。更何況，美國並不是1982年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）的締約國，卻引用公約主張美國軍艦可不經授權或通報，即可「無害通過」他國領海，而此並非該公約之明文規定，美國主張的合法性甚有爭議。

馬辦進一步表示，相反的，該公約第30條規定：「如果任何外國軍艦不遵守沿海國有關通過領海的法律與規章，而且不顧沿海國向其提出遵守法律與規章的任何要求，則沿海國可要求該軍艦立刻離開領海。」美軍所謂的「自由航行任務」（FONOP），更形同否定我國對領海的主權。

馬辦抨擊，蔡政府不應該罔顧國家尊嚴與利益，接受對美方的說法與作法。蔡英文總統日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，但對美方侵犯我國領海主權的發言，卻保持緘默，顯然有損國家尊嚴與主權，是對美國押錯寶後再表錯情。

馬辦指出，去年7月美國前國務卿龐培歐主張菲律賓南海仲裁案有關太平島不是島而是礁的判斷具有拘束力，呼籲各國接受，顯然有損我國主權，但蔡政府卻不敢抗議，外交部甚至委婉表示歡迎，顯然失職，這也與蔡總統2016年7月斷然表示不接受剛出爐南海仲裁判斷的堅定立場，完全背道而馳。此次對於美方挑戰我國對領海主權的「自由航行任務」，蔡政府更選擇沉默而不敢反駁，令人十分遺憾。

馬辦認為，領海是一國主權所及的海域，如同海上的領土，中共無端以軍機軍艦擾台，絕對應予譴責，同時蔡政府也不該忽略美軍「自由航行任務」對我國領海主權的侵犯，內政部、外交部與行政院均應表達嚴正立場，不可沉默，以免引起他國效尤；身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。

馬辦說，更何況我國《領海與鄰接區法》第七條只要求外國軍艦「通報」，並未要求「授權」，是一個合理而溫和的規定，與越南或中國大陸要求授權，並不相同，毫無美方所稱「非法限制、過度」之處。事實上，目前全球大多數國家都要求外國軍艦無害通過其領海必須事前批准或通報，我國並非特例。而此問題的主管與相關機關，是內政部、外交部與行政院，事關領土主權與國家尊嚴，不論是內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮部長與行政院長蘇貞昌，都不能迴避，必須嚴正表態捍衛。

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