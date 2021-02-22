　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

記者羅志華／台北報導

趙少康22日至台北法院為三中案做證，除再度澄清買的只有中廣媒體部分，並不如檢察官所指「10億買57億」，更自曝曾傳真至馬英九家中，表示「不買了」，並痛批前中投總經理汪海清偷錄音「不道德」，又指當初買下中廣，中投還很感謝他「幫忙解決大問題」。

趙少康表示，前中投董事長張哲琛於2006年間，向他詢問是否願買下中廣媒體部分，他當時以為中廣已賣給前中時董事長余建新，還特地跑去問余「是不是真的不要」，並側面了解余對中廣「很沒信心」、覺得會賠，才放心繼續洽談。

▲▼趙少康22日到北院為三中案做證。（圖／記者徐文彬攝）

▲趙少康22日至北院為三中案做證，除痛批汪海清偷錄音不道德外，更稱買下中廣幫他們解決了大問題。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康回憶，當時他與中投談好，以10億買下中廣媒體部分，先繳2億訂金、其餘8億分5年償還，其餘47億不動產則再賣回中投，另外，由於新聞局當時，揚言收回中廣音樂網、寶島網兩最賺錢的頻道，趙少康談好分期付款外，也要求中投在頻道被收回後，需部分退款，才放心簽約。

趙少康也吐槽，當初汪海清說，中廣賣給他的條件比照余建新，後來才得知余才出6.5億，而錄音裡提到的複雜交易手法、在檢方起訴書相當知名的「天龍八步」，根本是汪海清「武俠小說看太多」，直言2、3步就完成交易手續，哪來的8步，另外，他也對汪海清錄音相當不滿，認為商業談判中有許多話術，彼此試探、討價還價的說法，怎能拿來當作證據。

趙少康激動澄清，指未動搖中投任何利益，他只買媒體、分的也只有媒體賺到的錢，其餘不動產營利部分都保留下來，目前也由黨產會處理，黨產會更認定他買下中廣是合理對價，「中投是走投無路才找上我，如果中廣真有他們說的那麼好，為何余建新不要呢？」

另外，趙少康在交易中，一度傳真至馬英九家中，表示「不買中廣了」，理由是若按照合約，未經鑑價就將中廣不動產部分賣回，恐涉犯背信罪，後來則應無法賣回，改為分割。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人
50歲師年薪130萬！嫌「月退6萬太少」不退休　超狂薪資條曝
快訊／強摸女記者逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關
遭瘋傳離婚江宏傑　福原愛返日「手上婚戒消失」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

居檢男趴趴造「還去KTV」挨罰20萬！他提訴訟喊：怕餓死　結果出爐

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰...駕駛人注意

撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

強摸女記者不舉逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關

北市文山區商號連遭潑漆放鞭炮　囂張！撒冥紙影片PO臉書

趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

高中女薯條炸一半上廁所...廚房起火！住警器狂響一家九口逃生

英國豪華休旅車冒大火！看醫生開一半引擎狂燒　他跳車驚險逃命

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

居檢男趴趴造「還去KTV」挨罰20萬！他提訴訟喊：怕餓死　結果出爐

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰...駕駛人注意

撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

強摸女記者不舉逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關

北市文山區商號連遭潑漆放鞭炮　囂張！撒冥紙影片PO臉書

趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

高中女薯條炸一半上廁所...廚房起火！住警器狂響一家九口逃生

英國豪華休旅車冒大火！看醫生開一半引擎狂燒　他跳車驚險逃命

華為跨足養豬業！人工智慧助豬農　彌補手機銷量暴跌42%　

家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

一周2變天！明起第一波「3地區有雨」　下波冷空氣元宵節降溫

美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

韓國瑜幕僚轉行外送員　親吐心聲：新手還看不到訂單的距離

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

小學生許願「全新橡皮擦」原因有洋蔥！她淚：你家裡可能好多沒用

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

玉山銀海外獲利拿下國銀第二　將在北越設新分行！　

為示尊敬先乾3杯　他第一次去女友家就被送醫　網：何苦呢？

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

即／國道1號4車連環撞　現場回堵6公里

即／男全台最高「屏東谷川大橋」墜下慘死！

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

即／含羞草日記副團長　遭高雄惡煞圍剿

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

媳婦爭產！告別式大伯播「媽遺言片」控：你害死的

即／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知

巡視魚塭遇死劫！半截車死者身分曝

即／北宜18K死亡車禍　黃牌騎士慘死

「黑道軍火庫」心腹出面！　還原松聯幫老大遭狙殺內幕

即／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞　7車遭查扣

含羞草日記副團長「被砍原因曝光」

更多熱門

相關新聞

含羞草「超艾夾」挨2刀　警鎖定2嫌追緝

含羞草「超艾夾」挨2刀　警鎖定2嫌追緝

訂閱數近百萬的Youtuber「含羞草日記」副團長超艾夾22日遇襲，身中2刀，緊急就醫，據警方了解，超艾夾與朋友在高雄某間舞廳消費完準備離開時，在門口與同為店內的4位民眾發生口角衝突後，遭到段姓與蔡姓兩名男子持摺疊刀攻擊，高雄市警察局長黃明昭下午也針對此事作出回應。

「陽春麵不要麵」公審被罵爆！她解釋苦衷超委屈

「陽春麵不要麵」公審被罵爆！她解釋苦衷超委屈

即／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知

即／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知

離開前說了3個字　含羞草副團長遭狠砍2刀　

離開前說了3個字　含羞草副團長遭狠砍2刀　

馬英九：第七艦隊自由航行我國南海　蔡英文不能卑躬屈膝

馬英九：第七艦隊自由航行我國南海　蔡英文不能卑躬屈膝

關鍵字：

趙少康三中案中廣馬英九張哲琛汪海清中投影音

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面