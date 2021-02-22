趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

記者羅志華／台北報導

趙少康22日至台北法院為三中案做證，除再度澄清買的只有中廣媒體部分，並不如檢察官所指「10億買57億」，更自曝曾傳真至馬英九家中，表示「不買了」，並痛批前中投總經理汪海清偷錄音「不道德」，又指當初買下中廣，中投還很感謝他「幫忙解決大問題」。

趙少康表示，前中投董事長張哲琛於2006年間，向他詢問是否願買下中廣媒體部分，他當時以為中廣已賣給前中時董事長余建新，還特地跑去問余「是不是真的不要」，並側面了解余對中廣「很沒信心」、覺得會賠，才放心繼續洽談。

▲趙少康22日至北院為三中案做證，除痛批汪海清偷錄音不道德外，更稱買下中廣幫他們解決了大問題。（圖／記者湯興漢攝）

趙少康回憶，當時他與中投談好，以10億買下中廣媒體部分，先繳2億訂金、其餘8億分5年償還，其餘47億不動產則再賣回中投，另外，由於新聞局當時，揚言收回中廣音樂網、寶島網兩最賺錢的頻道，趙少康談好分期付款外，也要求中投在頻道被收回後，需部分退款，才放心簽約。

趙少康也吐槽，當初汪海清說，中廣賣給他的條件比照余建新，後來才得知余才出6.5億，而錄音裡提到的複雜交易手法、在檢方起訴書相當知名的「天龍八步」，根本是汪海清「武俠小說看太多」，直言2、3步就完成交易手續，哪來的8步，另外，他也對汪海清錄音相當不滿，認為商業談判中有許多話術，彼此試探、討價還價的說法，怎能拿來當作證據。

趙少康激動澄清，指未動搖中投任何利益，他只買媒體、分的也只有媒體賺到的錢，其餘不動產營利部分都保留下來，目前也由黨產會處理，黨產會更認定他買下中廣是合理對價，「中投是走投無路才找上我，如果中廣真有他們說的那麼好，為何余建新不要呢？」

另外，趙少康在交易中，一度傳真至馬英九家中，表示「不買中廣了」，理由是若按照合約，未經鑑價就將中廣不動產部分賣回，恐涉犯背信罪，後來則應無法賣回，改為分割。

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