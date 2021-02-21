阿嬤又是妳！電動車三寶上路「見檔車就撞」　苦主：同地點撞2次

網搜小組／鄺郁庭報導

阿嬤啊！哪A擱系哩啦！一名男網友貼出2段影片，只見他的檔車好好地停在路邊，結果一個電動車阿嬤卻突然一扭龍頭，過來把檔車撞倒。奇妙的是，附上的2段影片內容卻幾乎一樣，仔細一看才發現，短片的日期差了2個多月。原PO相當無奈，「一個年前一個年後，同個阿婆同個地方，同樣一次兩台車」，網友也看傻眼。

Lee Yi Ming日前在臉書《爆廢公社公開版》貼出影片，可以看到第一段影片中，阿嬤騎著電動車，靠著路邊行駛的時候，看到停在路邊的檔車，突然轉動了一下龍頭，直接撞倒檔車，檔車再撞到一旁的機車車頭。奇怪的是，第二段的影片幾乎一模一樣，彷彿複製貼上的畫面，讓人一頭霧水。

但再仔細一看就會發現，兩段影片的日期並不一樣，原來電動車阿嬤是在同個地點撞同台車，時間點則是2020年底及2021年初，超故意的行為就像是單純看檔車不爽。原PO相當苦惱「整條巷子（的車）都被撞過」，而且因為那條路是單行道，阿婆甚至根本是逆向行駛。

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▲同個地點、同台車、同一位肇事阿婆，讓原PO超無奈。（圖／Lee Yi Ming授權使用）

Lee Yi Ming也透露，電動車阿嬤常常肇事不理，受害人想索賠都沒下落，她在路上還幾乎不直行駕駛，「常常歪來歪去開著她的電動車到處跑。」上一次他的車被撞到，本來跟對方要談賠償，結果阿婆一家人說要等交通鑑定出來才願意談，等到交通鑑定出來，顯示他是0肇事責任，對方接著又說要調解。

據悉，這位阿婆就住在距離事發地30公尺的地方，每天都會開電動車出門，阿婆家人處理肇事的態度都不積極，雖然附近不少居民覺得就忍讓些，但阿婆總是反覆撞車，要她等警察到場，又老是直接開回家。原PO就指出，他除了困擾，也是擔心阿婆安全，「如果沒辦法安全駕駛電動車，就不要上路。」

影片一出，其他網友看了也很氣，「龍頭遇到機車就會往機車彎，有八成機率覺得機車擋到她的路」、「會不會太巧合，都同一個阿婆」、「好扯，經過一定要A一下是怎樣」、「第一次的看還不會那麼火，看了第二次，火都上來了」、「阿嬤為什麼要這樣……這不是屁孩才會做的事情嗎」、「到底是故意的，還是真的閃車反應太遲鈍？」