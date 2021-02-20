90歲阿公阿嬤包2萬大紅包！她收到卻喊：好痛苦　背後原因有洋蔥

▲有網友在過年期間收到了長輩的大紅包，但卻高興不起來。（示意圖／CFP）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多長輩都會在過年時包紅包給晚輩以表祝福，而晚輩收到紅包後通常也都會相當開心，不過卻有1位網友發文表示，收到了祖父母給的「大紅包」時，不但沒有感到高興，反而覺得很痛苦，背後原因曝光後，讓許多網友感到相當心疼。

原PO在網路論壇「Dcard」上發文，表示今年收到了90歲阿嬤阿公的紅包，裡頭竟包了2萬塊，但由於她們家並不是特別有錢，加上她3月就要出國留學了，直言收到這麼大的紅包「承受不起，好痛苦」，又沒辦法紅包退還給他們，讓她相當苦惱。

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▲女網友表示，過不久就要出國留學了，現在收到阿公阿嬤的大紅包反而讓她心情相當複雜。（圖／翻攝自Dcard心情板）

原PO也在留言區補充，自己曾在國中時出國遊學，結果阿公阿嬤時常會在半夜偷哭，甚至還得了癌症，讓她相當擔心，最後在她趕回國並在親情的陪伴下，他們才逐漸康復，至今都沒有復發。但原PO也擔心，這次又要再出國留學，恐怕阿公阿嬤會因捨不得分開而難過，所以這次收到這麼大包的紅包，反而讓她心情相當複雜。

許多網友看完原PO的分享後，紛紛留言表示，「多愛他們，有空就陪他們，2至3天就打電話回來給他們」、「記得要多關心她們，不是因為紅包哦」、「多多陪伴他們～我想陪我阿公阿嬤，但卻沒有機會了」、「真的！多陪陪他們吧，沒那麼有錢還包這麼多就代表他們很很很疼妳哦」、「可以把紅包錢拿去買營養品給阿公阿嬤」、「記得常打電話回家！」

原PO也在最後表示，謝謝大家給的建議和祝福，讓她覺得安心、釋懷了不少，她也會好好孝順阿公阿嬤，帶他們喜歡的東西回來，讓他們開心。