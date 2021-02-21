　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛　「倒栽蔥」頭部重創亡

▲男子騎機車遇到同向廂型車右轉，為閃避對方當場噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重創身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲騎士與右轉廂型車碰撞後噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重創身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區20日晚間11時許，一名男子騎乘Yamaha YZF R15輕檔車，行經環漢路五段時，遇到同向的廂型車右轉四維路，2車發生擦撞，騎士連人帶車高速噴飛到路口一間二手車行，撞上一輛賓士C300，騎士頭部重創當場失去生命跡象，經急救仍傷重不治。警方已在現場拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因。

據了解，21歲的黃姓男子騎乘輕檔車，行經事發路口時，遇到黃姓男子（約60歲）駕駛的廂型車右轉，騎士反應不及2車發生碰撞，騎士連人帶車失控噴飛到路口二手車行，機車直接撞到賓士C300，把鈑金撞出一個洞，一旁轎車也被波及，騎士則是頭部重創，流出大量鮮血。

▲男子騎機車遇到同向廂型車右轉，為閃避對方當場噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重創身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼男子騎機車遇到同向箱型車右轉，為閃避對方當場噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重傷倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子倒地頭部流出大量鮮血，警消到場將傷者送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

根據監視器畫面，騎士噴飛後直接往路旁衝去，機車撞上路口黑色賓士轎車，騎士則是「倒栽蔥」倒在機車右側，2隻腳一度懸在半空掙扎，雖然黃男頭戴全罩式安全帽，但頭部仍因強力撞擊受創。

▲▼涉案銀色廂型車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲銀色廂型車在路口右轉，與同向機車發生擦撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報趕抵，發現騎士倒地已無呼吸心跳，立即替他施行CPR並送往亞東醫院急救，但最後仍因傷重不治。警方已派員到醫院，透過酒測排除廂型車駕駛酒駕，將調閱監視器進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲▼男子騎機車遇到同向箱型車右轉，為閃避對方當場噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重傷倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼男子騎機車遇到同向箱型車右轉，為閃避對方當場噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重傷倒地。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車撞上賓士後車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

Yamaha YZF R15規格表：
引擎型式：水冷式四行程單缸SOHC 4V
排氣量：155.1c.c.
動力：20hp/10000rpm、1.49kgm/8500rpm
車身尺寸（長×寬×高mm）：1990×725×1135
軸距（mm）：1325
車重（kg）：137
懸吊型式 前：倒立式前叉／後：中置多連桿避震器
制動系統 前：單向二活塞卡鉗、282mm碟盤／後：單向單活塞卡鉗、240mm碟盤
輪胎規格 前：100/80-17、後：140/70-17

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／德州進入「重大災難狀態」　拜登批准
一生精子量＝6瓶可樂「用光就沒」？　美女專家6點解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛　「倒栽蔥」頭部重創亡

139線1日2火燒車！她夜遊拍照突糊掉…轉頭目擊「樹上怪事」嚇慘

台中屁孩保時捷載妹被攔！狂嗆警「外套9萬」別拉：你賠得起喔？

快訊／「台灣第一特務」變共諜　退役上校晚間交保：有就出不來了

獨／8歲受虐童曾祖母送醫！遲無法接回生父家食不下咽　正義哥怒

欠林北4萬！4屁孩計押上山「輕揮棒」　突見藍白車→全員逃走中

夫妻開車返鄉遇道路坍方...等搶通睡著　睜眼完蛋半夜車沒電了

快訊／初九「天公生」玉皇宮擠爆！男飲酒突轉身跳河嚇壞信眾　

不滿被命令倒垃圾！23歲小兵「徒手施暴2士官」下場曝

快訊／國策顧問無米樂「崑濱伯」　自宅辭世享耆壽92歲

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

三寶狗尿急！開門直衝撞飛黑貓　主人「太黑沒看到」...畫面笑瘋網

廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛　「倒栽蔥」頭部重創亡

139線1日2火燒車！她夜遊拍照突糊掉…轉頭目擊「樹上怪事」嚇慘

台中屁孩保時捷載妹被攔！狂嗆警「外套9萬」別拉：你賠得起喔？

快訊／「台灣第一特務」變共諜　退役上校晚間交保：有就出不來了

獨／8歲受虐童曾祖母送醫！遲無法接回生父家食不下咽　正義哥怒

欠林北4萬！4屁孩計押上山「輕揮棒」　突見藍白車→全員逃走中

夫妻開車返鄉遇道路坍方...等搶通睡著　睜眼完蛋半夜車沒電了

快訊／初九「天公生」玉皇宮擠爆！男飲酒突轉身跳河嚇壞信眾　

不滿被命令倒垃圾！23歲小兵「徒手施暴2士官」下場曝

快訊／國策顧問無米樂「崑濱伯」　自宅辭世享耆壽92歲

別再信網路排行！台北11大「真．拉麵」曝光　菜肉堆得比山高

罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

保時捷衝「市府轉運站」送妹！爽停客運車位　網：有錢就是老大

謝和弦6月再婚娶莉婭　她還原「求婚」現場激動哭了：莫名感動

全球首例人類感染「H5N8禽流感」！　俄羅斯7人染疫

廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛　「倒栽蔥」頭部重創亡

進診所維修…被醫師射到頭髮「白色殘留」她崩潰：想剪掉

《返校》影集版：把兩個年代的徬徨不安做連結，以現代人角度重新審視

139線1日2火燒車！她夜遊拍照突糊掉…轉頭目擊「樹上怪事」嚇慘

早知早幸福！女生把握5個重點，讓他愛到離不開你

10個月黑寶寶「忘記自己60kg」　重壓爸討抱...臉超無辜網笑翻

社會熱門新聞

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　吞公款處理兄弟

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

案情大逆轉！彰化試車自撞釀2死…男大生曝酒駕釀禍

139線1日2火燒車　她夜遊遇「怪事」嚇慘

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

快訊／退役上校變共諜　晚間交保說話了

她衝入廁所視訊求救...渣男友照樣硬上！

廂型車右轉撞機車　21歲騎士噴飛撞賓士命危

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

獨／受虐童曾祖母送醫！遲無法接回家食不下咽

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

更多熱門

相關新聞

閃避三寶翻車遭網友誤解氣憤求助

閃避三寶翻車遭網友誤解氣憤求助

台南市謝姓男子1月17日上午11時許，駕駛自小客車行經北區小東路與東光路二段路口，因閃避一名闖紅燈之機車騎士而撞上中央安全島，導致車輛翻覆，該騎士逕自離開現場，謝男受傷送醫治療無大礙，但網友多認謝男是自撞，謝男家屬憤而求助警方，查出肇事人還他清白公道。

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

機車三寶6特點衝出巷、見縫就鑽

機車三寶6特點衝出巷、見縫就鑽

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

31歲駕駛撞飛9旬嬤　血流滿地送醫亡

苗栗孝子返家遇死劫　擦撞轎車遭輾斃

苗栗孝子返家遇死劫　擦撞轎車遭輾斃

關鍵字：

Yamaha YZF R15輕檔車三寶右轉

讀者迴響

熱門新聞

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

男人一生精子量＝6瓶可樂？專家曝「尻太多」下場

罔腰被狂問「媽媽手冊在哪」避不答　網開酸

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

理髮師滑倒「剪刀直插胸口」血狂噴

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面