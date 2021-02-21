廂型車右轉撞機車！21歲男騎士噴飛　「倒栽蔥」頭部重創亡

▲騎士與右轉廂型車碰撞後噴飛，撞上路口一輛賓士，頭部重創身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區20日晚間11時許，一名男子騎乘Yamaha YZF R15輕檔車，行經環漢路五段時，遇到同向的廂型車右轉四維路，2車發生擦撞，騎士連人帶車高速噴飛到路口一間二手車行，撞上一輛賓士C300，騎士頭部重創當場失去生命跡象，經急救仍傷重不治。警方已在現場拍照採證，將調閱監視器釐清事故原因。

據了解，21歲的黃姓男子騎乘輕檔車，行經事發路口時，遇到黃姓男子（約60歲）駕駛的廂型車右轉，騎士反應不及2車發生碰撞，騎士連人帶車失控噴飛到路口二手車行，機車直接撞到賓士C300，把鈑金撞出一個洞，一旁轎車也被波及，騎士則是頭部重創，流出大量鮮血。

▲男子倒地頭部流出大量鮮血，警消到場將傷者送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

根據監視器畫面，騎士噴飛後直接往路旁衝去，機車撞上路口黑色賓士轎車，騎士則是「倒栽蔥」倒在機車右側，2隻腳一度懸在半空掙扎，雖然黃男頭戴全罩式安全帽，但頭部仍因強力撞擊受創。

▲銀色廂型車在路口右轉，與同向機車發生擦撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報趕抵，發現騎士倒地已無呼吸心跳，立即替他施行CPR並送往亞東醫院急救，但最後仍因傷重不治。警方已派員到醫院，透過酒測排除廂型車駕駛酒駕，將調閱監視器進一步釐清事故原因及肇事責任。

▲機車撞上賓士後車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

Yamaha YZF R15規格表：

引擎型式：水冷式四行程單缸SOHC 4V

排氣量：155.1c.c.

動力：20hp/10000rpm、1.49kgm/8500rpm

車身尺寸（長×寬×高mm）：1990×725×1135

軸距（mm）：1325

車重（kg）：137

懸吊型式 前：倒立式前叉／後：中置多連桿避震器

制動系統 前：單向二活塞卡鉗、282mm碟盤／後：單向單活塞卡鉗、240mm碟盤

輪胎規格 前：100/80-17、後：140/70-17