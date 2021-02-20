媽領2.5倍薪到女友家打掃！反怨「喝下午茶不幫忙」　網一看罵爆

▲有網友表示，媽媽領了2.5倍的薪水到女友家打掃，結果女友媽完全不幫忙，讓他相當氣憤。（示意圖／123RF）

實習記者閔文昱／綜合報導

許多人都會趁著過年期間將家裡大掃除一番，不過若是懶的自己動手，有些人也會請臨時清潔工來打掃。有網友就發文表示，自己的媽媽受雇到女友家打掃，結果女方家人不僅沒有出手幫忙，甚至還悠哉的坐在沙發上喝下午茶，讓他無法接受，還為此跟女友吵到差點分手，不過貼文曝光後卻反遭網友一片撻伐。

這名網友在臉書社團「靠北女友2.0」匿名發文，表示女友家人給了他媽媽行情2.5倍的薪資請她過年前到家裡打掃，結果當天他媽媽開始打掃後，女友媽卻「坐沙發聽音樂喝下午茶」，並沒有要起身幫忙的意思，讓年紀大且有心臟病的男友媽一個人打掃三房兩廳，期間男友媽還暗示「不要都丟給別人做，不是花錢就很了不起」。

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▲男PO長文抱怨，卻反遭網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

想不到女友媽聽到後僅表示，如果太累的話可以休息一下，一起吃點心。讓原PO相當無法接受，直呼「根本是假好心真羞辱！」事後男友媽回到家後還委屈的哭了，要原PO跟女方討個說法，結果女友聽到後不僅覺得自己媽媽沒錯，還強調媽媽很溫和又善解人意，2人為此吵到差點分手。

最後女友媽打電話跟男方道歉才化解了這場紛爭，不過原PO似乎仍對當天的事情耿耿於懷，表示「傷害都已經造成了，再來個不痛不癢的表面工夫有什麼用？一點誠意都沒有！」還接著強調，住豪宅當貴婦的女友媽根本不配跟努力工作的媽媽比。

許多網友看完原PO的抱怨文後，反而一面倒力挺女友媽，紛紛留言表示，「人家跟你們也不是親家，還開了2.5倍的薪資，領錢就是要做事吧…」、「付錢還要一起打掃」、「收了2.5倍的錢做事情應該呀，如果不想引起爭議，不應該接熟人的案子」、「勸樓主快分手，不然結婚後娘家送房子車子，還被你嫌棄，為何沒送傭人」。