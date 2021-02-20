　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲台積電老爸給「大紅包」，兒子竟嫌太寒酸！（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「每年過年都會刷新我的三觀！」一名女網友驚呼，過年一名親戚發紅包給兒子，裡頭金額破萬，讓原PO看了稱羨不已，豈料孩子卻嫌寒酸，甚至爆氣把紅包甩在地上，讓原PO看了呆掉，頓時內心感慨「這位弟弟前途無量啊...養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如...」

一名女網友在《Dcard》分享今年過年看到的奇葩故事，為了不曝光親戚身分，只簡單敘述一對父子的互動過程，「不要對號入座嘿！」原PO指出，該位爸爸是台積電的員工，過年豪包「1萬多元」給8歲兒子，結果兒子完全不懂家教，當眾拆開，「一張一張算他爸今年給多少...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見兒子架式十足，數完十幾張後，一臉失落大喊「蛤...才一萬多，也太寒酸了吧」，下秒二話不說，把紅包甩在地上，接著頭也不回衝到房間裡發脾氣。原PO在場呆掉，「弟弟今年才8歲！8歲欸！」

原PO頓時腦中閃過，當年自己懵懂8歲的模樣，「還在跟我爸媽盧說要看真珠美人魚而已...」對此，原PO感嘆，紅包不過就只是一個過年給對方吉利的象徵，對方包給你不論包多包少，也就是個心意跟祝福。

直擊8歲屁孩脫序的舉動，也讓原PO替孩子的未來感到擔憂，「這位弟弟前途無量啊，遏止社會亂源，從家庭教育開始，真感嘆他爸那時沒把他射在牆上，養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如...」

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲老爸的血汗錢，竟在兒子眼中一文不值！（圖／記者林懿捷攝）

文章曝光後，也讓底下網友咋舌不已，「8歲我還在吃棒棒糖欸」、「爸媽教出來的，說真的活該，但感覺會成為社會毒瘤，唉」、「現在的家庭教育堪憂，很常看到現在的父母顧小孩的方式，都是丟台手機或平板就完事，基本禮儀也都沒教」、「不會很扯啊，我媽國小老師，之前放學的時候，就看到有小一的學生在校門口，因為阿嬤買到他不喜歡口味的麵包就扁他阿嬤，現在一堆恐龍家長，小孩會有什麼XX行為真的一點都不意外」。

另有人認為，「這感覺是父母平時工作太忙，沒時間陪伴孩子，就從物質上滿足他，久了就被寵壞了胃口變大了，孩子會變這樣父母也有責任，也該檢討，話說我爸也是包給我一萬，但我不會這樣不知足」。

▼網笑，若拿到1萬紅包，會向老爸磕10個響頭！（圖／翻攝Dcard）

▲▼爸爸是台積電員工，包1萬給8歲孩子，兒子秒甩紅包：也太寒酸了吧（圖／翻攝Dcard）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
AZ疫苗「通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打
男超商插隊被阻止　狂揍店員頭部40拳！惡劣畫面曝
遭爆打女友拍性愛片　趙駿亞回應了
他買50元海螺給老婆　咬到價值755萬「龍珠」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ疫苗「通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

刮刮樂正妹回應了！大片白皙露到腰　限動10字自曝：今年很客氣

快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

快訊／AZ疫苗將抵台「韓國廠資料審查中」　陳時中下午2時說明

神級正妹刮刮樂！大露背「整片白皙到腰尾」　眼尖網友發現是她

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

年後離職潮來了！　人資進公司秒傻眼：第一天就3人

初九拜天公「8大地雷」犯了衰整年　隨口噴一句就中獎

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

AZ疫苗「通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

刮刮樂正妹回應了！大片白皙露到腰　限動10字自曝：今年很客氣

快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

快訊／AZ疫苗將抵台「韓國廠資料審查中」　陳時中下午2時說明

神級正妹刮刮樂！大露背「整片白皙到腰尾」　眼尖網友發現是她

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

被請客要點最貴的才不失禮！日本資深作家：適度厚臉皮是必要

年後離職潮來了！　人資進公司秒傻眼：第一天就3人

初九拜天公「8大地雷」犯了衰整年　隨口噴一句就中獎

罔腰爆懷孕》林靜儀：人體試驗「花大錢被研究」非常少見！

賽車飆速「慘淪巨大火球」！同車隊爭冠釀9車追撞　撞擊瞬間曝

劉嘉玲出海穿Dior、拎愛馬仕包　巧遇章子怡被讚「不老傳奇」

AZ疫苗「通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

500萬入手第一間房！律師斜槓包租公　曝小坪數買起壓力小

南韓新冠今增446例！26日起首開放65歲↓接種AZ疫苗...目標27萬人

韓國瑜將復出藍綠戒備　馬英九：很正常不必大驚小怪

鴻海開工團拜！董座劉揚偉持續看好電動車　預計第4季發表3款新品

樂齡族收入　39.8%來自股利所得！

遭嗆「共幹」！　陳柏惟告贏詹江村：造謠的人還是應該受到懲罰

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

好市多驚見蒂芬妮綠骨灰罈　婆媽瘋搶

綠鬣蜥嘴塞鞭炮炸裂　屍體照曝光

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

初九拜天公8大地雷　犯了衰整年

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

幼兒園月繳3500！大姑嫌貴被戰爆

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

台南老店「廚餘上桌」！正妹一看噁吐

王彩樺女兒登PTT　毒蛇鄉民推爆

更多熱門

相關新聞

挑最大罐飲料！爸威脅「媽會罵人」　兒1句神回

挑最大罐飲料！爸威脅「媽會罵人」　兒1句神回

孩子挖洞給老爸老媽跳，可說是一流的！一名男網友笑稱，日前在超商看到一對父子檔，5歲兒子堅持要喝大罐養樂多，然而爸爸上前制止，就怕買回家給老婆臭罵，怎料兒子「語出驚人」，讓爸爸根本無力反擊，最後還帶著寶貝兒子去櫃檯前帳，讓原PO笑虧「這個小孩真不簡單！」

準備洋酒拜年！女友白眼討紅包：全家都要

準備洋酒拜年！女友白眼討紅包：全家都要

劉德音：3奈米進度超前

劉德音：3奈米進度超前

台積電準菜鳥學歷曝光！台大生：太浪費了

台積電準菜鳥學歷曝光！台大生：太浪費了

台積電副總談籌設國家級半導體學院

台積電副總談籌設國家級半導體學院

關鍵字：

台積電親戚爸爸兒子紅包寒酸

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

罔腰懷孕？前男友怒：腦子放清楚

她回憶「子宮外孕」險死…罵罔腰：垃圾

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面