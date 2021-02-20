台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

▲台積電老爸給「大紅包」，兒子竟嫌太寒酸！（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「每年過年都會刷新我的三觀！」一名女網友驚呼，過年一名親戚發紅包給兒子，裡頭金額破萬，讓原PO看了稱羨不已，豈料孩子卻嫌寒酸，甚至爆氣把紅包甩在地上，讓原PO看了呆掉，頓時內心感慨「這位弟弟前途無量啊...養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如...」

一名女網友在《Dcard》分享今年過年看到的奇葩故事，為了不曝光親戚身分，只簡單敘述一對父子的互動過程，「不要對號入座嘿！」原PO指出，該位爸爸是台積電的員工，過年豪包「1萬多元」給8歲兒子，結果兒子完全不懂家教，當眾拆開，「一張一張算他爸今年給多少...」

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只見兒子架式十足，數完十幾張後，一臉失落大喊「蛤...才一萬多，也太寒酸了吧」，下秒二話不說，把紅包甩在地上，接著頭也不回衝到房間裡發脾氣。原PO在場呆掉，「弟弟今年才8歲！8歲欸！」

原PO頓時腦中閃過，當年自己懵懂8歲的模樣，「還在跟我爸媽盧說要看真珠美人魚而已...」對此，原PO感嘆，紅包不過就只是一個過年給對方吉利的象徵，對方包給你不論包多包少，也就是個心意跟祝福。

直擊8歲屁孩脫序的舉動，也讓原PO替孩子的未來感到擔憂，「這位弟弟前途無量啊，遏止社會亂源，從家庭教育開始，真感嘆他爸那時沒把他射在牆上，養小孩還不如養狗，我家狗狗還會坐下握手，還不會跟我頂嘴，這位弟弟連狗都不如...」

▲老爸的血汗錢，竟在兒子眼中一文不值！（圖／記者林懿捷攝）

文章曝光後，也讓底下網友咋舌不已，「8歲我還在吃棒棒糖欸」、「爸媽教出來的，說真的活該，但感覺會成為社會毒瘤，唉」、「現在的家庭教育堪憂，很常看到現在的父母顧小孩的方式，都是丟台手機或平板就完事，基本禮儀也都沒教」、「不會很扯啊，我媽國小老師，之前放學的時候，就看到有小一的學生在校門口，因為阿嬤買到他不喜歡口味的麵包就扁他阿嬤，現在一堆恐龍家長，小孩會有什麼XX行為真的一點都不意外」。

另有人認為，「這感覺是父母平時工作太忙，沒時間陪伴孩子，就從物質上滿足他，久了就被寵壞了胃口變大了，孩子會變這樣父母也有責任，也該檢討，話說我爸也是包給我一萬，但我不會這樣不知足」。

▼網笑，若拿到1萬紅包，會向老爸磕10個響頭！（圖／翻攝Dcard）