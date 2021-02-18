「咖啡廳+玻璃溫室」民進黨高雄市黨部重開張！眼光放2022



▲高雄市民進黨部重新開張 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

有20年時間的民進黨高雄市黨部近期重新裝潢後正式開張，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，市黨部空間以「雨林咖啡廳」為概念，結合公眾可親、世代共融與創意實作特點，將全新的高雄市黨部打造為彷彿精品館的城市入口意象。趙天麟說，盼藉由黨部重整更貼近民眾，未來協助陳其邁連任、議會拿回主導權，讓政黨形象更柔和而提升。

▲高雄市民進黨部重新開張 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市黨部主委趙天麟上任後，決定重新改造高雄市黨部空間，以「雨林咖啡廳」為概念，結合公眾可親、世代共融與創意實作特點，將全新的高雄市黨部打造為彷彿精品館的城市入口意象，全新風貌18日正式開幕，不僅高雄在地民代，還有新北市黨部主任委員何博文及民主進步黨組織推廣部主任李慶鋒等人都到場祝賀。

▲內部還有提供咖啡 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

以高雄市黨部所在地來看，座落於中華路與青海路上的市黨部，正是高雄南來北往的重要交通節點，因此新的市黨部空間特別以「兩林咖啡」為發想，以開放式的規劃，結合「公眾可親」、「世代共融」與「創意實作」。在內部空間規劃方面，設計採用玻璃溫室為想像，在綠意盎然內部空間，每一處都是可以拍照、直播的網美牆，抬頭可見的猴子，是連結鄰近柴山及壽山的獼猴視覺；室內也設置咖啡機，結合支持雨林保護的咖啡豆，每喝一杯咖啡，就可以自由樂捐投入在雨林保護上，讓環保的理想，串流在政治工作與日常生活中。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，透過總部重新裝潢，讓民僅黨更加形象開放，可以跟市民親近，也與國際接軌更接地氣，接著希望提出妥適提名名單，未來協助現任市長陳其邁連任更拿回議會主導權，就是讓政黨形象柔和提升，助於2022提名人順利當選。

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