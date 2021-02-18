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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／張亞中宣戰藍黨魁！朱立倫「只欠東風」藏玄機？

新聞節目中心／綜合報導

國民黨主席選戰群雄並起，除了劍指總統大位的中廣董事長趙少康，以及前台北縣長周錫瑋，稍早孫文學校校長張亞中也宣布參選。現任主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等人也都可能加入戰局。朱立倫日前PO出打麻將「單吊東風」照片，是否勝券在握？《雲端最前線》18日邀請台北市議員李柏毅、台北市議員苗博雅、國民黨發言人洪于茜以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／朱立倫辦公室提供）

面對藍營近期呼籲「台灣不要拒絕或排斥中國疫苗」，指揮官陳時中回應，疫苗採購要安全有效才能買，買了也要有人敢用，若很多人願意打，才可能對陸疫苗引進的法規進行修法，但目前並沒有這樣的可能及打算。而副總統賴清德在開工日走訪三間疫苗廠商，是否國產疫苗已有階段性成果？

美國國務卿布林肯今天表示，在新政府推翻前朝退出世界衛生組織（WHO）的計畫後，美國將於月底前支付逾2億美元（約新台幣56億元）的款項給世衛組織。美國一直是世衛最大金援國，上述款項為美國之前已對世衛承諾的金額。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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