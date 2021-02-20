共機今多批次闖我ADIZ　77分鐘內6度被驅離「連北部空域也遭殃」

▲共機空警500機。（資料照／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

總統府才公布新國安團隊不到24小時，長期追蹤軍機動態的臉書粉專「台灣西南空域」就指出，共機20日上午8時至11時期間，多空層、多批次闖入我防空識別區（ADIZ），且除了西南空域外，連北部空域也遭殃。另外，同時美國海軍EP-3E偵察機以及P-8A巡邏機也通過巴士海峽。

共機闖入我防空識別區期間，我空軍多逼次在空間控。根據廣播驅離紀錄，共機分別在上午8時56分、9時4分、9時6分（闖我北部空域）、9時7分、10時5分及10時13分遭我空軍廣播驅離，而飛行高度則在2000公尺至8000公尺間。

值得關注的是，上回共軍闖我北部空域是在2021年1月21日，距今約1個月。根據「台灣西南空域」統計，共機今年2月累計進入我空域17天，廣播驅離紀錄共計40次。

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