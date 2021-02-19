時力指邱太三有關說紀錄　總統府：早就證明清白

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

因應國際局勢變化，總統蔡英文出手調整國安人事，陸委會主委由邱太三接 任；時代力量隨即發布新聞稿，對於有關說紀錄的邱太三被任命為陸委會主委，感到非常遺憾。對此，總統府發言人張惇涵回應，該案歷經2次監院審查會，分別以3:10、0:9的懸殊票數「不彈劾」，早就已經還邱太三清白了，「邱太三沒有介入所謂的關說，也並沒有任何疑義之處」。

總統府19日公布最新國安團隊異動。其中，陸委會由前法務部長、曾任陸委會副主委的邱太三接任。考量邱太三豐富的歷練，擔任過民代、政務官以及在學界的好評，總統蔡英文期盼，邱太三能在後疫情時代妥適穩定處理兩岸關係，襄助執政團隊，維持兩岸及區域的和平穩定與繁榮發展。

張惇涵進一步說明，邱太三檢察官出身，擔任過國大代表、2屆立委，也擔任過高雄、桃園2個直轄市的副市長，在2004年出任過陸委會副主委，促成首次春節包機直航，也熟悉台商的實際需求。並在2016年蔡總統執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員。

張惇涵說，雖然邱太三很很滿足於現在的教職生活，但因應新一階段國際局勢的挑戰跟變遷，國安團隊很需要邱太三的歸隊，也很歡迎、感謝他願意重出江湖，為台灣繼續打拚。