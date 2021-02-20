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國安人事異動　蘇貞昌：新的佈局一定更能國泰民安

記者陳家祥／台北報導

因應國際局勢變化，總統蔡英文出手調整國安人事，新的團隊成員分別為國防部長邱國正、國安局長陳明通，陸委會主委邱太三以及國安會諮委嚴德發。對此，行政院長蘇貞昌說，這幾年下來，在蔡總統領導下，國安團隊做出很大的成績，「新的佈局一定能在既有好的基礎上，更進一步，在蔡總統領導下更能國泰民安」。

蘇貞昌表示，他當行政院長有很多機會聽總統講她的構想，有很多的機會談很多的人、很多的事，「這次有關國安團隊人事的調整，總統在之前就有跟我講她的構想，在過年期間也跟我談她的布局，我都很尊重總統的職權，也很支持總統的決定」。

蘇貞昌說，相信在這幾年下來，在蔡總統領導下，國安團隊做出很大的成績，不只守住國家安全，並且和各國展開緊密的關係，新的佈局一定能在既有好的基礎上，更進一步，希望在蔡總統領導下，更能國泰民安。

另外，有評論指出，新任陸委會主委邱太三身段柔軟，新任國安局長陳明通則是大陸通，此一安排是在對大陸釋善意？蘇貞昌說，台灣一直都希望能跟中國有非常好的互動，也一直都有善意。

蘇貞昌說，希望中國能夠看到台灣在各方面，都很希望跟周邊各國友善，同時也希望能維護區域的和平安全，總統的布局也都秉持這原則。

▲▼蘇貞昌視察基隆河水防道路兼自行車道規劃辦理情形。（圖／記者宋良義攝）

▲蘇貞昌視察基隆河水防道路兼自行車道規劃辦理情形。（圖／記者宋良義攝）

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