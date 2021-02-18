防疫優先！彰化322所校園　千人大消毒暫不開放

▲彰化高中職以下學校全面消毒。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應疫情，中央宣布各級學校延後到2月22日開學，彰化縣政府加緊腳步，要確保師生在新學期上課健康安全，防疫馬不停蹄，動員縣內各公所清潔隊980人次，全面消毒全縣322所縣立高中、國中、小學及公立幼兒園，要在開學日前，完成全面消毒，教育處表示，在開學前各校加強校園清潔消毒，暫不開放。

彰化縣長王惠美今(18)日到彰化市中山國小視察消毒作業及防疫整備情形，指示相關單位務必要如期消毒完成，做好防疫，守護大家的健康，並感謝所有工作人員的辛苦。

王惠美說，各級學校即將開學，彰化縣政府已啟動在縣內各校園消毒，加緊腳步要把國中小學、高中、公立幼稚園等公共設施以及孩子們常會觸摸到的廁所、遊戲設施等全面消毒，也要感謝這次在過年期間及學校消毒所用的高濃度漂白水，由彰化市達聯化工有限公司免費提供給各鄉鎮市公所使用，防疫期間，大家還是要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，做好相關防護工作，相信大家能平平安安地度過這次疫情。

環保局表示，消毒區域包括室外公共區域、遊戲器材，班級教室、走廊、廁所、師生經常接觸的地方及學生交通車等，要在開學日前，完成全面消毒。

教育處表示，在開學前，各校加強校園清潔消毒，消毒期間管制校園，暫不開放。2月22日-2月26日為防疫宣導週，校園全面配戴口罩，並持續要求師生進入校園須量測體溫，及持續實施衛教宣導。

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