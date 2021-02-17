獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！正妹霸氣自拍　狂讚30歲男友：好man

記者唐詠絮／彰化報導

國1北向222公里處16日發生8車連環撞事故，其中一輛要價超過2000萬元的勞斯萊斯「魅影」Wraith發生追撞，被包夾卡在中間，車頭、尾嚴重損毀，車體甚至與輪胎分離，現在駕駛身分也跟著曝光，原來這名只有30歲的C姓富豪級車主當時載著長髮正妹女友坐在車裡，事故發生後，女友還以事故現場為背景自拍美照，並狂讚男友超man的保護他，2人更進一步互敬飲料慶祝僅受輕傷。

▲國道1號彰化路段8車連環撞，勞斯萊斯被包夾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事故發生後，有網友看到勞斯萊斯前後還有國產車在其中，讓網友看得瑟瑟發抖直呼「一夜致負」，而後車行車紀錄器也跟著曝光，只見當時駕駛遠遠看到該勞斯萊斯時還在驚呼，但沒勞斯萊斯一開始行駛在中線，而疑似轎車駕駛一見便直呼，「很貴的車欸」，而一旁女乘客更興奮大喊，「衝啊！衝啊！」接著勞斯萊斯就突然變換車道切進內線，駕駛見狀立刻脫口，「閃遠一點，X你娘！」下秒就直接追撞上去，行車紀錄器當場被震歪，汽車零件也被拋出空中。

國道警方指出，事發於16日下午1時31分，國1北向222.2公里、彰化路段，勞斯萊斯（A車）駕駛行駛於內側車道，先撞擊B車後，向前推撞C、D兩車，勞斯萊斯隨即停於內側，而行駛於後方的E車再追撞，往右側噴飛到中線車道，內線車道後方的另一輛F車往前2度追撞勞斯萊斯，之後中線的G車又撞上E車，後方的H車再追撞G車肇事。

彰化消防局據報後出動溪州、埤頭消防分隊及雲林西螺消防分隊前往緊急救護，並將受傷的3人送醫急救。

勞斯萊斯駕駛做完筆錄後已將車領回，其長髮正妹女友在車禍撞擊後，還輕鬆說有車子堅硬外殼保護，才讓他們2人都只受輕傷，更狂讚C姓男友駕駛「手很man擋在我前面，所以我沒有破相還可以自拍」，隨後更2人高舉飲料慶祝平安，還說「等等誰都不能阻止我去買樂透」。

據悉，勞斯萊斯車體嚴重毀損，而經專業車廠技師粗估，維修費至少500萬元起跳。對此，有不少網友看了影片後直呼，「應該連賣心臟都不夠吧」、「真的是xx娘了⋯」、「嗯，很貴的車當然要親自驗證」。數千名網友一看到抽好幾口氣，默哀「超額也不夠賠了」、「連假還是待在家」、「看到這種車我立馬遠離300公尺…寧當烏龜莫賣腎」、「這是我見過，最快變成負二代的辦法」、「國產車為什麼會想跟在勞斯萊斯後面？」、「一夜致負……」。

►我在案發現場

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