宵夜攤「菊花肉」好謎　吃貨認證必吃！加碼激推老鼠肉：嫩又Q彈

▲菜單寫著「菊花肉」，讓原PO看傻了！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

「修但幾勒～」一名人妻透露，日前與老公回彰化過年，結果晚上突然餓了，隨便找了一家小吃攤解饞，沒想到在菜單上看到一樣小菜叫做「菊花肉」，讓她一秒聯想到下體的某種器官。文章貼出後，引發眾多饕客解惑，直指這部位好吃又很嫩，還加碼「老鼠肉」也讓人讚不絕口。

一名女網友在臉書《爆廢1公社》驚奇表示，過年期間與老公回彰化老家，豈料某天半夜飢腸轆轆，兩人便開著車，在街上狂找宵夜來吃，走進店家後，原PO一看菜單，發現黑白切區塊，有一項「菊花肉」的品項，讓原PO越看越好奇。

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菜單曝光後，底下網友也看傻，紛紛歪樓回應，「到底...關菊花甚麼事 」、「可能是痔瘡割下來煮的」、「寫錯了吧，梅花肉吧」、「可能是豬的屁股肉吧」、「括約肌肉？肯定很有嚼勁」、「再加點粉腸小腸，感覺就是整套的」。

▲網友驚讚：超嫩！（圖／翻攝爆廢1公社）



胡鬧一片中，有吃貨現身解答，「其實菊花肉並不是豬的屁眼肉，指的是豬臉頰肉，也就是小吃店常見的嘴邊肉，因為紋路像菊花，故被稱為菊花肉」、「我來解釋，菊花肉=豬的嘴邊肉，夫家賣豬肉的」、「只要在麵攤吃過滷菜一定吃過」、「此菊花非彼菊花，而是嘴邊的肉，很好吃的哦」。

有趣的是，留言串中，有內行也激推「那妳有聽過老鼠肉嗎？好吃的，當然也是豬肉！」答案長知識，原來豬肉的上後腿肉，也稱為「老鼠肉」，由於幾乎無油脂又Q彈，且外形類似老鼠而得名，可說是怕肥肉人的最愛。