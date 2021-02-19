刪Q行動朝二階啟動　陳柏惟：與有榮焉！做對的事被錯誤政黨罷免　

▲▼陳柏惟致贈成功嶺官兵乾洗手時表示，做對的事卻要被錯誤政黨罷免，覺得與有榮焉。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣基進黨台中立委陳柏惟19日前往成功嶺致贈4800罐乾洗手，被問到連署罷免一事，陳說，他不認為有做錯什麼事，反而是做對的事，才會讓錯誤政黨罷免，對於罷免活動，他與有榮焉。

陳柏惟上午到成功嶺致贈乾洗手時表示，在部桃傳出疫情時，除了要感謝辛苦的醫護之外，更鮮為人知的是第一線國軍化學兵，在第一時間就進到桃園啟動「清空、隔離、管制」，大家今天能有安穩的生活，是因為國軍弟兄姊妹持續奮力在第一線作戰，現在換我們來支持國軍、愛護國軍。

至於罷免連署行動一事，陳柏惟說，1年立委期間，不認為有做錯什麼事情，反而是做對了，才會被錯誤政黨罷免，做的好，才會有人計較，如果躺在家裡什麼都不做，也不會被罷免。

陳還說，沒有人拿過100%的選票，所以有人喜歡，有人討厭，對於罷免行動「與有榮焉」。

刪Q行動聯盟在8日已送交中選會超過2911份門檻的有效連署書，順利通過第一階段，第二階段正待中選會成案後啟動，門檻為2萬9112份，第三階段的罷免投票需要7萬2781張票，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才算成功。

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