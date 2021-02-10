瑕疵中找不到問政！宅神酸陳柏惟「人民開心果」：一場爆笑性罷免





▲朱學恒認為這是一場爆笑性罷免 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者施怡妏／綜合報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案落幕後，另一名台灣基進立委陳柏惟也正面臨罷免危機，「刪Q總部」於8日也向中選正式提案。針對此事，宅神朱學恒笑說，「這是一場爆笑性罷免，我將其命名為『開心果行動』」，認為他的問題不是在問政中找不到瑕疵，而是在瑕疵中找不到問政。

宅神朱學恒昨日晚間在臉書開直播，直呼陳柏惟是人民的開心果，「我們不知道他是人民之盾還是人民之鈍，但他真滴是一個人民的開心果，會想到要讓妙麗（陳將戮力以赴念成ㄇㄧㄠˋ麗）服務選民，也是一個人間國寶啊！」

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對於有台派質疑，因為陳柏惟在問政中找不到瑕疵，所以才能成語零分嘲笑他，朱學恒否認，「我們真的是找不到他除了瑕疵之外哪裡在認真問政的資料，只好單純因為他成語的問題而笑他，我們一點仇恨都沒有，滿心滿臉都是笑容，因為我們很珍惜這個開心果啊！」

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者林敬旻攝）

陳柏惟日前召開記者會，稱掃地器人和APP會把各資傳送到中國大陸，朱學恒則表示，「柏惟，你要我們檢證你有沒有認真問政，不能夠提這種充滿了吐槽點的記者會，整個都是笑點沒有證據啊，都是你覺得可能，連叫NCC來列席都做不到，這讓大家怎麼從瑕疵中找到問政啦！」

對於「刪Q行動」朱學恒笑說，「大家沒有仇恨，沒有悲傷，每天就是看著陳柏惟，然後從他各種出包裡面哈哈大笑，延年益壽，獲得更多的腦內啡啊！所以不管怎麼樣，這都絕對不會是甚麼報復性罷免！」

對此，網友們在底下留言表示，「刪Q真是吉祥物，靠刪Q又做了一天直播，真的很有戲劇價值」、「本來都不開心的，看了3Q的記者會就開心了」、「就像當年我看2 Broke Girls想學英文，結果只學會開車」、「歡樂動員罷免還是要錢啊 」。