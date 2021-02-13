過年甩肉就靠打桌球！　跨黨派立委「以球會友」立院開打

▲民進黨立委許智傑邀請跨黨派立委，舉辦桌球雙打友誼賽。（圖／許智傑辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

現代人生活忙碌，大多數人平日沒有運動習慣，過年期間少不了大吃大喝，為了避免過完年後變成「沙發馬鈴薯」，平常就有運動習慣的民進黨立委許智傑對於桌球運動十分熱衷，於年前特別舉辦跨黨派桌球雙打友誼賽，希望向國人推廣桌球這項老少咸宜的運動。

為了推廣桌球運動，許智傑日前邀請民進黨立委江永昌、台灣民眾黨立委高虹安、台灣基進立委陳柏惟進行跨黨派桌球雙打友誼賽。許智傑表示，最近疫情肆虐，提醒國人在年假期間不僅要做好防疫，也要保持運動的好習慣，才能迎來健康新年好生活。

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／許智傑辦公室提供）



許智傑指出，從自己在1992年擔任教職時，就已經開始打桌球，至今已有將近30年的球齡，2019年更獲得高雄市議長盃桌球比賽冠軍，他認為桌球不僅可以訓練眼手協調功能，更可以藉此紓壓，是一個適合男女老幼的球類運動，應該多加推廣。

高虹安也說，在國小時是桌球校隊，球齡也將近30年，曾代表學校參加台北市桌球少年國手選拔比賽，曾獲單打第五名殊榮，後來因學業表現優異而朝向其他領域發展。

江永昌表示，自己從2010年擔任新北市議員開始，幾乎每週都會練習桌球，而且從年輕時就很有運動細胞，擅長跆拳道、排球，而桌球則是現在最常進行的運動，為的是能讓體能保持在最佳狀態，才能夠全心為民服務。

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／許智傑辦公室提供）



陳柏惟則說，雖然自己的桌球球齡較短，但對於桌球運動的學習也是相當熱衷，他認為桌球雖然是易學難精的運動，而因場地限制少入門門檻低，非常適合推廣為全民運動。

許智傑強調，這場桌球雙打比賽，除了促進立法院同事間的情誼，更希望能藉此活動拋磚引玉，鼓勵更多民眾打桌球，本次比賽由許智傑、陳柏惟組成「3Q小金剛隊」，對上高虹安、江永昌的「永保安康隊」，四位委員實力都相當堅強，球技上也各有優勢。

比賽的過程中一度激戰，首局由「3Q小金剛隊」獲勝，第二局一度打成平手，最終則由「永保安康隊」以些微領先拿下第二局、第三局，以2比1的分數獲勝，而四人也相約以後要常打桌球，一起精進切磋球技。

▼民進黨立委許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

其他人也看了這些新聞...

►趙少康宣布參選2024總統 力促兩岸和平、藍綠和解

►趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

►趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」 揭秘參選2024原因



相關新聞...

►周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

►藍營議員開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童 說越多破綻越多

►振興一下我們的美麗