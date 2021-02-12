反擊許智傑！孫大千：陳柏惟不學無術遭罷免　跟顏家沒有關係

▲許智傑、孫大千。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨日前發動「割萊委」，其中一個目標鎖定基進黨立委陳柏惟，但民進黨立委許智傑認為，若「刪Q」連署通過，顏家恐成最大輸家，且舉辦罷免投票所費不貲，製造混亂又浪費資源。對此，國民黨政策會副執行長孫大千批評，明明是民進黨罷韓而打開了潘朵拉的盒子，如今卻牽拖各種理由來呼籲罷手；他認為，陳柏惟會面臨罷免危險，是因為不學無術，把立法委員當成了跳梁小丑。

許智傑12日在臉書指出， 國民黨用萊豬議題到全國各地提罷免案，作為8月公民投票的動員熱身賽，儘管每場罷免選舉要花地方政府約1200萬元，但國民黨根本不管，就是要達到自己的政治目的。

許智傑也表示，若「刪Q」失敗，陳柏惟的聲望可能竄升，顏家以後更無機會再戰勝對方；但若罷免成功，像陳柏惟這種個性，只要肯繼續衝，就不用擔心沒有舞台，甚至他可以大做文章，再挑戰國民黨和顏家罷免的正當性，激起台灣年輕族群的憤慨。

許智傑喊話，針對現在在處理連署提案的人，只有顏家可以請他們不要再繼續亂下去了，「讓台灣回歸民主的正常運轉，我會給顏家按一個讚」。

▲許智傑12日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高雄小金剛許智傑，點圖可放大）

對此，孫大千反擊，「民進黨現在是在怕什麼？明明就是自己當年罷韓而打開了潘朵拉的盒子，現在還要牽拖各種理由來呼籲公民團體罷手。」

孫大千指出，首先，陳柏惟會面臨罷免的危險，是因為不學無術、言之無物且表現太爛，把立法委員當成了跳梁小丑，自己以為是黃飛鴻，最後卻變成了馬保國，丟盡了選民的臉，和藍綠統獨一點關係也沒有。想要挽救陳柏惟悲慘命運的唯一方法，是要對症下藥，從陳柏惟自己本身做起，和台中顏家又有什麼關係呢？

其次，當年民進黨罷韓的時候，怎麼沒想到要耗費龐大的經費資源，現在就忽然想起來，「原來每一場罷免都所費不貲呢？難道留下一個擺爛立委坐領高薪，毫無貢獻，就沒有浪費台灣人民的民脂民膏嗎？」

孫大千強調，罷免權是憲法賦予公民的基本權利，目的就是為了避免民選政治人物一旦當選之後，就背棄選民，為所欲為，民進黨竟然用一家一派的政治利益做計算，企圖杯葛中斷公民團體的「刪Q」行動，難道不會覺得格調太低了嗎？罷免陳柏惟的關鍵在於是不是對台中好，而不是對顏家好，民進黨連這一點都想不明白嗎？

▼孫大千12日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）