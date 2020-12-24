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毛孩網紅NANA、阿楞　竹市當動物收容所一日志工

▲柴犬NANA和阿楞在動物保護教育園區前合影。（圖／新竹市政府提供）

▲柴犬NANA和阿楞在動物保護教育園區前合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

「柴犬NANA和阿楞的一天」是深受網友們喜愛的毛孩網紅，柴犬NANA在主人阿楞問話時會汪汪出聲、按鈴回覆，在網路上有大票粉絲追蹤，近日柴犬NANA、阿楞受邀來訪新竹動物收容所，不僅和流浪毛孩一起放風奔跑，還擔任一日保育園體驗毛孩照顧，也暖心呼籲民眾「保護動物尊重生命」的重要。

新竹動物收容所在今年改建完成重新開放後，新穎的硬體建築、挑高溫馨的接待大廳及由毛孩們需求出發的設計，讓這次到訪的NANA和阿楞大為讚賞，同時在保育員的帶領之下，由阿楞擔任一日志工體驗為流浪毛孩打掃籠舍幫忙餵食及放風運動；更也讓阿愣理解市府同仁平日為了照顧好這些流浪毛孩的用心與辛勞。

當完志工後的阿楞還說，「忍不住想認養一隻動物回家」，但在園所提醒下才知道，原來認養動物前還需要先上課，NANA和阿楞在認真完成飼主責任教育課程後，還需要審核未來的飼養環境及條件，原來大家為了幫流浪毛孩們找到好主人是多麼的用心呀!

新竹市動物保護及防疫所表示，新竹市動物收容所改建後也化身為動物保護教育園區，園區有小巧的教育館用互動拼圖遊戲等展示，教育大家飼養動物前的注意事項，歡迎大家來預約導覽參觀，動保所更呼籲大家要保護動物、尊重生命，並支持認養不棄養，多多來收容所認養這些可愛毛孩。

「柴犬NANA和阿楞的一天」收容所當志工去，網址:https://www.facebook.com/536895059723773/posts/3640539579359290/?sfnsn=mo
「好味小姐」來新竹動物收容所體驗一日員工，網址:https://fb.watch/2tgVD8x3t9/

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