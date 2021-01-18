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竹市動保園區一周年　林智堅擔任一日「毛小孩認養大使」

▲新竹市長林智堅擔任一日「毛小孩認養大使」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅擔任一日「毛小孩認養大使」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市動物保護教育園區改造開放至今（18）日滿周年，新竹市長林智堅也特地造訪擔任一日「毛小孩認養大使」，吸引獨眼虎斑貓在他懷裡呼嚕，讓他直呼「超療癒」，邀民眾「以認養代替購買」，給流浪動物一個溫暖的家。動保所表示，一年來認養率達5成，已替362隻貓狗找到新家，園內收容毛孩往往背後都有難過故事，如乖巧的「狗狗」在飼主夫婦分別離世、進安養院後還在等待新主人，邀民眾踴躍洽詢領養。

為了擔任襯職認養大使，林智堅特別拜訪貓舍、犬舍認識毛小孩們，多數貓咪懶洋洋睡覺並不領情，但招牌浪貓「獨眼虎斑」特地來到他懷裡撒嬌，讓他大呼「超療癒」，一秒變貓控。他也帶了伴手禮肉乾拜訪兩隻流浪狗「狗狗」及「斑斑」，在保育員悉心照顧下，浪犬都已從剛進園的害怕焦慮轉為安定親人。

動保所保育員也特別介紹，流浪毛小孩過去都有段令人憐惜的小故事，例如8個月大的獨眼虎斑貓個性親人，特別喜歡對第一次見面的人撒嬌，被園區暱稱為「呼噜機器」，但牠曾因受傷而失去左眼，比起健全的貓咪更不易被領養。

而「狗狗」今年7歲，原先被一對老夫妻疼愛照顧，直到最近老先生過世、老婦人也住進安養院後，才經社會處通報收容至動保園區。但主人的離去讓狗狗常常難過得縮在角落，但個性依舊乖巧不輕易吠叫，令人心疼。而「斑斑」是常見的米克斯中型犬，年約7歲，個性活潑喜歡又叫又跳，但其實只是吸引人注意「討拍拍」，只要摸摸牠便會停止吠叫並撒嬌，也還在等待有緣人給牠一個溫暖的家。

林智堅表示，全新的動保園區從動物需求出發的設計，提供貓狗良好的的居住環境，有大草皮、X光及超音波掃描機、保暖器具等，呼籲民眾多來參觀新竹市動保園區、認養動物，一起愛護毛小孩，讓新竹市成為一座友善動物的城市。

動保所表示，去年重新開園後共接待了8749位參觀民眾，陸續收容361貓及380隻狗、並幫362隻貓狗找到新家，認養率達5成，也吸引台南市及屏東縣團隊前來取經。至於相關規定，認養人需年滿20歲、完成飼主責任教育課程，並經過一周審核期，通過後方可認養，歡迎符合資格的民眾踴躍參觀認養。

動保所表示，園區為了幫動物找到好主人，除了年滿20歲，認養前民眾須先完成飼主責任教育課程，以了解飼養寵物的基本知識與責任，再經過一周讓民眾慎重思考、避免因一時衝動而飼養，通過審核後就能認養這些可愛的毛小孩，也將持續電訪以了解動物狀況。

動保所表示，感謝新竹市旺旺流浪動物協會、浪愛傳遞貓狗TNR協會協助動物救援，並由南寮志工隊、新竹市保護動物協會及喵喵隊志工協助陪伴收容犬貓與親人訓練，讓毛孩們重新找回對人類的信任感。而為控制及減少流浪犬貓數量，由新竹市浪浪絕育協會、街貓文創協會、旺旺流浪動物協會、紅項圈流浪動物協會及新竹市獸醫師公會等協助執行街犬貓友善動物行動計畫(TNVR)，去年一整年共執行1606隻動物節育，有效減少流浪動物數量。

產發處長張力可表示，目前新竹市動保園區持續跟轄內動物保護協會合作，今年度將走入校園宣導動保觀念，活動辦理超過60場次，動保園區目前也開放各界預約參觀導覽，誠摯歡迎各中小學上網預約登記，讓小朋友實地走進這個不一樣的動物收容所。

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