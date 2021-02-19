罔腰懷孕驚動跨性族群！性別不明協會急聲明：生育是每人應有權利

▲罔腰懷孕說法引發各界熱議。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）



記者林育綾／台北報導

變性網紅罔腰宣布懷孕並附上超音波照，引發各界熱議，除了掀起醫界騷動，也驚動了跨性別族群！「性別不明關懷協會」今（19）日發表3點聲明，強調目前台灣尚未有相關跨性別者懷孕試驗之人體計劃，而國外研究也停留理論階段，呼籲各界切勿輕信。同時也指出，「生育是每個人都應該有的權利」，但跨性別者目前礙於法規，遇到嚴重困難，期望大眾關心跨性別者的生育權。

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▲罔腰宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

網紅罔腰2017年到泰國接受變性手術變成女兒身，18日無預警在IG宣布懷孕喜訊，表示寶寶已經滿3個月，還公開超音波照片，她的男友則說是接受某醫師的「人體測試」，兩人鼓起勇氣嘗試，但仍有風險，還說費用是天價，詳細內容無法公開；不過此說法卻引來許多專業醫師質疑打臉，而罔腰男友事後也在限時動態說，「別再捕風捉影了…蠻傻眼的，單純一張音波圖吸在回診單上，就被亂做文章。」

「台灣性別不明關懷協會」也發表聲明，強調根據協會掌握，目前台灣尚未有相關跨性別者懷孕試驗之人體計劃；而國外相關的研究，目前也因科學倫理問題，停留於理論階段，因此希冀各界「切勿輕信相關說法」。更強調，協會與其他團體都積極關心相關研究進展，期盼有朝一日突破相關科學倫理問題，能夠有下一個階段的開展，實屬樂見。

該協會也說，「生育是每個人都應該有的權利」，但因我國行政規定，目前跨性別者如需更改法定性別，例如身分證性別，必須做摘除性別器官手術，導致無法有正常的生育能力。雖然立法院在民國104年通過相關法案，但政府機關未有落實，協會表示遺憾，呼籲社會大眾更關心「跨性別者的生育人權」。

▲台灣伴侶權益推動聯盟去年陪同跨性別者，正式展開全台首例跨性別「免術換證」訴訟。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

台灣伴侶權益推動聯盟也在去年11月20日「國際跨性別紀念日」，展開首例跨性別「免術換證」訴訟！主張變更性別要求的「強制手術」摘除性特徵器官，除了手術費動輒70至80萬元，也相當傷身，等於嚴重侵害跨性別者的身體自主權，因此伴盟陪同跨性別者當事人吳宇萱，前往中正戶政事務所，在不遞交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，要求將法定性別由男變更為女，也正式展開全台首例跨性別「免術換證」訴訟。

「台灣性別不明關懷協會」針對網紅「無子宮懷孕」新聞，發表3點聲明如下：

1、根據本會掌握，目前台灣尚未有相關跨性別者懷孕試驗之人體計劃。國外之相關研究目前也因科學倫理問題停留於理論階段，希冀各界切勿輕信相關說法。

2、本會與其他團體都積極關心相關研究進展，也期盼有朝一日突破相關科學倫理問題，能夠有下一個階段的開展，實屬樂見。

3、生育是每個人都應該有的權利，但因為臺灣行政規定目前跨性別者如需更改法定性別（身分證性別）需做摘除性別器官手術，導致無法有正常的生育能力。立法院於民國104年之第8屆第6會期第14次會議已通過「性別變更身分證登記必須摘除性器官」一案，但因政府機關之失能而未有落實，本會表示遺憾。希冀社會大眾能夠共同關心與支持「保障跨性別者生育權」之人權議題。

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