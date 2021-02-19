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流浪動物捐款箱整個抱走！苗栗男暗夜作案　網轟：這種錢也敢拿

▲監視器清楚拍攝到1名男子，半夜闖入苗栗市1間餐廳，並偷走櫃台上的捐款箱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲監視器清楚拍攝到1名男子，半夜闖入苗栗市1間餐廳，並偷走櫃台上的捐款箱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1家餐飲店，17日深夜4時許，遭到1名男子闖入行竊，櫃檯上的流浪動物捐款箱整個被拿走，損失約有400多元現金；店家發現後非常生氣，將整個犯案過程全都PO上網，同時也向警方報案，警方也積極調閱相關監視器畫面展開調查。

監視器畫面清楚顯示，這名身穿外套的男子，17日凌晨4時40分左右，趁著四下無人直接闖入餐廳的櫃檯，先是蹲在櫃檯內到處翻找，隨後站起來發現檯上放有1個流浪狗捐款箱，男子竟一把將捐款箱拿走，隨即消失不見；店家隔日發現後趕緊調閱監視器並報警處理。

▲男子得手後還東翻西找看看還有沒有值錢東西，確定沒有了才揚長而去。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男子得手捐款箱後還東翻西找看看還有無值錢東西，確定沒有了才揚長而去。（圖／記者黃孟珍翻攝）

店家也表示，自己是因為過年期間，打烊後忘了將捐款箱收起來，加上騎樓無法加裝鐵門，才會讓竊賊順手摸走，雖然只有4百多元，但這是要捐給流浪動物的費用，實在很令人氣憤；店員隨即將事發經過全PO上網，也引發網友撻伐，紛紛表示「可惡，不可饒恕」、「年輕人不能給機會」、「非常惡劣」、「這種錢也敢拿」‧‧‧等等。

警方也指出，接獲報案後也積極調閱附近監視器展開調查；苗栗警方也呼籲民眾，店家如設有捐款箱，務必上鎖或以鏈條固定，並放在不會遮擋視線位置，以防遭竊；民眾如發現有可疑人士也可記下特徵，撥打110報案電話，有效遏止犯罪發生。

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