開放萊豬沒崩盤！蘇貞昌：台灣豬銷量比去年大增6000噸

▲未受萊豬開放影響，國產豬肉需求反大增。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

萊豬開放進口至今約1個半月，外界擔憂國內豬肉價格會因此崩盤，但行政院18日表示，與去年同期相比，去年台灣豬消費量5萬9278噸，今年則達到6萬2245噸，若再加上其他相關可食部位，「今年台灣豬消費量較去年增加6000噸」，台灣豬的需求反而增加。

行政院18日召開例行院會，會後由秘書長李孟諺進行轉述。針對農委會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」，院長蘇貞昌裁示，台灣有6497戶的養豬戶，在養頭數551萬2000頭，去年毛豬宰殺頭數818萬頭，國人全年豬肉消費量約90萬噸，去年豬肉年進口量6.1萬噸，豬肉自給率約93％。

另外，今年1月1日到2月16日的豬肉消費量，與去年同期相比，去年台灣豬消費量5萬9278噸，今年則為6萬2245噸，若再加上其他相關可食部位，今年台灣豬消費量較去年增加6000噸。

蘇貞昌說，外界曾有相關批評，「開放美國萊豬進口，會造成國內豬肉崩盤，或大家不敢吃豬肉，銷量大幅下降」，但從數據顯示，國內豬肉消費量與去年同期相比，反而大幅增加6000噸，並未造成國產豬肉崩盤。因此，政府對於很多政策的批評，也逐步的用實際的數據跟國人報告。

從今年元月擴大開放豬肉進口至今，配合產地清楚標示及落實邊境管理，目前到港出關的進口豬肉，經逐批查驗4百多批，完全沒有含萊劑的豬肉進口，台灣豬肉占比仍達92％，顯見國人對國產豬的消費有信心，不受開放政策影響。

蘇貞昌也提到，109年1月1日到2月16日，以及110年1月1日到2月16日，台灣豬及進口豬肉的統計來看，進口豬肉不論是去年或今年同期，都約占國人消費量8％；至於進口豬肉其他相關可食部位，則占3％。此外，到目前為止，各國進口豬肉，「經逐批檢驗，均未檢驗出含萊克多巴胺」。

蘇貞昌也提到，行政院未來4年將投入近130億的養豬基金，從養豬場到運送途中的載具，一直到屠宰場，到整個冷鏈、到肉攤的溫控，要為國人的健康升級、把關。

蘇貞昌接著列舉5大面向，將全方位打造養豬國家隊。第一，藉由源頭調節、總量管理，讓國內豬價維持在合理區間，另並實施豬隻死亡強制保險，以增加保費補助方式，來達到降低農民經營風險。

第二，補助豬舍更新，以及污染防治設施，讓養豬場更乾淨，養出高品質的豬。第三，設立屠宰冷凍廠，補助運輸車輛溫控設備，並推動傳統肉攤溫控設備升級。

第四，積極協商出口條件與程序，加強海外拓展，提供外銷獎勵補助，讓出口成長率達20％以上。第五，增加三章一Q檢驗量能，鼓勵業者及學校使用國產豬肉。