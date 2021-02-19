桃園醫院重啟　蘇貞昌：再強的病毒都比不過團結的人心

▲部桃今重啟，蘇貞昌、陳時中、鄭文燦出席。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳家祥／台北報導

部立桃園醫院的院內感染危機暫歇，19日舉行重啟儀式，行政院長蘇貞昌受訪表示，桃醫可以開放重啟，都是第一線醫護人員非常努力、且指揮中心應對得宜；他也提醒，全世界疫情仍然險峻，台灣雖是亂世中的福地，「但我們一點都不能掉以輕心」。

蘇貞昌19日上午出席部立桃園醫院重啟儀式，會前受訪時表示，非常感謝國人同胞大家的齊心合力，部立桃園醫院可以開放重啟，都是第一線醫護人員非常努力，並且指揮中心應對得宜，尤其是桃園市長鄭文燦率領市府團隊跟中央全力合作，國軍部隊更出動兵力進行社區消毒。

蘇貞昌指出，政府防疫工作不但做好相關防火牆，把疫情做到最好的控制隔離，並且當外界有很多質疑聲音的時候，仍沉著應對，在最短時間把整個疫情控制好，今天才能讓部立桃園醫院恢復運作，「真的要再一次，特地感謝第一線醫護工作人員的努力，同時感謝各界的齊心合力。」蘇貞昌表示，再強的病毒，都比不過團結的人心。

「大家一定要注意，全世界疫情仍然險峻。」蘇貞昌指出，台灣雖是亂世中的福地，但一點都不能掉以輕心，今天部立桃園醫院重啟，「我們更有力、更有信心，但大家一定要更努力，台灣才能是安全的福地」。