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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批陳時中信口雌黃　蘇貞昌力挺：講話都有憑有據

▲▼部桃今重啟，蘇貞昌、陳時中、鄭文燦出席。（圖／記者沈繼昌攝）

▲部桃今重啟，蘇貞昌、陳時中、鄭文燦出席。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中日前表示，跟德國BNT購買疫苗破局是因「有人不希望台灣太高興」，暗指大陸從中阻撓；而大陸國台辦則反批，此說詞是無中生有。對此，行政院長蘇貞昌說，陳時中講話有憑有據、合情合理，「從來沒有信口雌黃」。

面對國台辦法反批無中生有一事，蘇貞昌19日出席桃園醫院重啟儀式時，幫陳時中反擊，從疫情發生以來，指揮官陳時中部長步步為營，所有的報告對社會各界的公布，「都是有憑有據，講話都是合情合理，從來沒有信口雌黃」。

蘇貞昌說，因為整個指揮中心有力運作、公開透明，所以台灣民主防疫的成功，世界誇讚第一。這次有關疫苗的採購也一直秉持國外採購、國內研發，雙軌進行，國外採購也都是採用多源採購方式，所以方式進行都是以保護國人健康、盡早取得疫苗來進行。

「進行過程中難免會有各種情況，我們從沒有去指涉任何人有對我們怎麼樣的情況。」蘇貞昌強到，所講都是非常平和，只是很期待各方、各國都能早日有疫苗保護該國人健康，所有政治口水其實都不必無中生有。

媒體追問，是否真的有外力介入？蘇貞昌表示，有關疫苗採購，指揮中心都有專案團隊，所有的進行都是步步為營，進行到了可以公開向國人報告時，指揮中心也都會誠實公正公開、非常清楚的讓國人知道。

蘇貞昌說，立法院黨團協調也邀請他專案報告，屆時也會向立法院報告相關的進度和可以公開的情形，在立法院向國人報告。蘇強調，疫苗採購都是依據如何能夠盡快、最好的保護國人健康為原則進行，「我們受到的都是一些政治口水的困擾」。

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蘇貞昌行政院陳時中疫苗大陸BNT

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