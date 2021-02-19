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中油董座請辭爆派系內鬥　蘇貞昌：屆齡退休按程序進行

▲▼立法院經濟委員會 中油董事長歐嘉瑞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中油董事長歐嘉瑞屆齡請辭退休獲准。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

國營事業人事又傳大地震，中油董事長歐嘉瑞在農曆年前請辭獲准，目前由總經理李順欽暫代。針對外界猜測是「英系」壯大導致國營人事異動頻繁，行政院長蘇貞昌說，國營事業是人民資產，都會依相關程序尋覓適當人才，適才適所謂人民經營資產。

蘇貞昌19日出席桃園醫院重啟儀式，被問到中油董事長歐嘉瑞請辭一事，他表示，國營事業是人民資產，「有關最近國營事業相關負責人的異動或是個人因素或是屆齡退休，都是按程序進行」。

蘇貞昌強調，政府基於保護國人資產，都會依相關程序尋覓適當人才，適才適所為人民經營資產。

台灣中油董事長歐嘉瑞因65歲屆齡，於農曆年前向經濟部國營會提出退休申請且辭意甚堅，經過約談後，經濟部長王美花勉予同意，其職務將交由總經理李順欽代理，這也是近期國營事業第三位請辭的董總級高層。

歐嘉瑞原任大葉大學校長，為成功大學工程科技、交通大學運輸工程碩博士，歷任經濟部加工出口區管理處長、經濟部國貿局副局長、經濟部工業局副局長、經濟部能源局局長，具能源專業，王美花對其任內對台灣中油穩定國內能源供應、如期推動各項重大工程，強化核心事業的努力，表達高度肯定與感謝。

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關鍵字：

蘇貞昌中油國營事業歐嘉瑞

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