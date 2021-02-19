元配送修中！猛男慾火止不住　再把「巨雞」情趣娃娃娶回家

▲哈薩克猛男托洛奇科（Yuri Tolochko）的情趣娃娃妻子瑪戈正在送修中。他宣布，將迎娶「巨雞」造型的情趣用品蘿拉為妻。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）

記者吳美依／綜合外電報導

哈薩克健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）去年11月與情趣娃娃「瑪戈」（Margo）結婚，甜蜜時光不到1個月，就在皮繩愉虐（BDSM）性愛過程中把「老婆」弄壞。他19日宣布，已經訂購一個雌雄同體的巨大「雞型」情趣用品，「她的名字是蘿拉（Lola），將成為我的第二個妻子」。

托洛奇科將瑪戈送修，至今已經過了數個月。他在Instagram宣布將與「蘿拉」結婚，「她將擁有一個陰道與一根陰莖（我親自去買了）。這個想法讓我發瘋，因為這正是瑪戈缺少的。我等不及了。你們很快就會看到她，也會跟我一樣高興的。」

▲托洛奇科形容，瑪戈擁有「非常火熱的性格」，雖然滿口髒話，但內心卻有著溫柔的靈魂。（圖／翻攝Instagram帳號yurii_tolochko）



托洛奇科上周就向《每日星報》透露打算再次結婚。但他表示，瑪戈修復完成後仍是「較資深的妻子」，自己也會一直「尊重她」。

托洛奇科自我認同為泛性戀者，可以愛上「一個人物角色、一個形象、一個靈魂或一個人類」，「我喜歡性本身的過程，性別與性取向在這裡不是特別重要」。他在夜店認識瑪戈後，雙方立刻陷入熱戀，時常在社群媒體上放閃，相處18個月後於2020年11月結婚。

托洛奇科自稱「性感的瘋子」，與瑪戈完全相愛，還形容妻子擁有「非常火熱的性格」，「她滿口髒話，但內心卻有著溫柔的靈魂」。

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