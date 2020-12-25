剛把情趣娃娃娶回家！巨肌猛男大玩SM哭喊：她被我弄壞

▲托洛奇科邀了朋友一同見證他和瑪戈的愛。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）



記者崔子柔／綜合報導

哈薩克的健美肌肉男托洛奇科（Yuri Tolochko）上月才和「情趣娃娃」瑪戈（Margo）隆重舉辦結婚典禮，原本打算甜蜜共度聖誕節，但他近日卻透露他把瑪戈弄壞了，已經送到別的城市修理，希望瑪戈能趕快康復回到他身邊。

根據《New York Post》報導，托洛奇科自我認同為泛性戀者，他去年在夜店碰上瑪戈後就陷入熱戀，相處18個月後舉辦婚禮，不過他近日難過地透露，瑪戈被他弄壞，聖誕節（東正教聖誕節為1月7日，是哈薩克最重要的節日）不能一起過了。

▲托洛奇科常PO出他們的生活。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）



托洛奇科表示，他在婚後開始嫉妒瑪戈，婚禮後就不太想讓別人看到她，「可能是我太自私，連IG上也都不太PO她」，但他也說這是瑪戈的優點，「就算我這樣對她，她都不會介意」。

托洛奇科先前就透露自己愛玩SM，而且他和瑪戈都玩得起，還稱讚瑪戈「能做到正常人做不到的事」，不過他並未透露這次為什麼瑪戈會壞掉，只說「可能被我弄壞了，現在在另一個城市修理」。

▲托洛奇科自稱與瑪戈完全相愛。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）



托洛奇科原先計畫和瑪戈在家一起吃牛排大餐，再叫些壽司，另外約幾個朋友一同歡慶，他現在非常擔心瑪戈不能在長假前回到他身邊，「她可以康復回來，就是我們最好的禮物」。

▼托洛奇科自稱是「性感的瘋子」，「我喜歡性本身的過程，性別與性取向在這裡不是特別重要」。（圖／翻攝Instagram／yurii_tolochko）