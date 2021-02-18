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33元爽喝伯爵紅茶拿鐵！7-11補班日飲品優惠　全聯咖啡只要12元

▲▼補班日優惠。（圖／7-11提供）

▲補班日購買7-11飲品2杯即可享優惠價。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

為了撫慰這周六要補班的憂鬱心情，7-11就推出補班優惠，只要購買3大飲品2杯即可享優惠價，其中熱皇家伯爵紅茶拿鐵換算下來1杯只要33元，超級划算。另外，同樣推出補班優惠的還有全聯咖啡，最便宜1杯美式咖啡只要12元，補班日就用飲料療癒一下吧！

7-11「OPEN POINT行動隨時取」於本周六（20日）推出CITY系列指定3大飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

▲▼補班日優惠。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯只要66元，等於1杯33元，超級划算。

另外，7-11即日起至3/9還有推出CITY系列全品項任選第2杯半價優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊），繼續為上班族加油打氣。

同樣推出補班日優惠的還有全聯福利中心，即日起至2/21推出OFF COFFEE小確幸，活動期間美式咖啡原價25元，特價15元；拿鐵原價35元，特價25元，無論冰熱都有療癒價，響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元。

▲全聯OFF COFEE推出補班日優惠。（圖／全聯提供）

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