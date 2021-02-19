補班日不憂鬱！4大超商優惠懶人包　拿鐵第2杯10元、29元爽喝奶茶

▲7-11於補班日當天推出3大飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

補班日揪同事喝咖啡、嗑霜淇淋了！為了安撫大家本周六要補班的憂鬱心情，全台4大超商就推出補班日優惠，其中最便宜花33元就能享受暖暖的伯爵紅茶拿鐵，大杯拿鐵第2杯更是只要10元超殺優惠價，購買2支最新推出的霜淇淋口味還有折扣，趕快買起來省一波。

7-11

7-11「OPEN POINT行動隨時取」補班日當天推出CITY系列指定3大飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

全家

全家全新推出「起司塔霜淇淋」，口感濃郁滑順，奶香味與起司完美融合，帶出特有的淡淡鹹香，絕對讓起司控們瘋狂，而全家也特別於補班日當天至2/22推出APP隨買跨店取優惠，活動期間內2支起司塔霜淇淋只要59元，每人限購1組。

▲全家最新起司塔霜淇淋，補班日買2支可享優惠價。（圖／記者周姈姈攝）



另外，全家也在補班日當天加碼延續APP隨買跨店取開工應援優惠活動，其中包含Let’s café 罐裝單品盧安達黑咖啡、香濃咖啡拿鐵買2送2超殺優惠，每人限購2組。

萊爾富

萊爾富補班日當天推出新品「Hi Café 中杯熱阿薩姆奶茶」，嘗鮮暖心價只要29元，暖心價只到3/23為止，趕快搶便宜喝一波。

OKmart

OKmart於補班日當天推出「會員限定」大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵第2杯10元的優惠，茶葉蛋憑OK Point 1000點只要5元、經典口味麵包憑OK Point折抵最低只要12元。

▲OKmart大杯莊園拿鐵第2杯10元。（圖／OKmart提供）