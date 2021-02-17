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開工日不憂鬱！4大超商咖啡優惠一次看　美式只要1元還有買1送1

▲▼超商春節限定咖啡、零食優惠。（圖／業者提供）

▲超商開工日咖啡優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

7天春節假期結束了，今（17）日上班族們正式開工，4大超商也祭出限時咖啡優惠，像是萊爾富有限量1元大熱美式咖啡，全家則推特大杯經典美式買1送1，就是要讓大家有滿滿元氣迎接新年新挑戰。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家開工日推Let’s Café特大杯經典美式、中杯單品美式買1送1。

●7-11
7-11即日起至3月9日連3週推出「CITY系列全品項任選享第2杯半價」優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）等品項，要為上班族加油打氣。

●全家
全家今（17）日於APP 隨買跨店取祭出1日限定優惠，包括Let’s Café「特大杯經典美式」、「中杯單品美式」全買1送1，每位會員限購1組，兌換期限至4月15日。

●萊爾富
萊爾富今（17）日於門市推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯，線上會員APP則同步有「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯；另，17日至23日再加碼於線上APP內的整買零取祭出1周限定「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

●OK mart
OK mart今（17）日則有「大杯莊園美式或拿鐵買6送6」。

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