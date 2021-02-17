初五凌晨忙開工！堂兄弟缺很大聯手...6hrs上銬　警笑：牢飯免錢

▲高雄一對顏姓堂兄弟大年初五聯手搶超商，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

就在大年初五的凌晨，高雄市一對堂兄弟持美工刀前往三民區大中一路的超商搶奪收銀機台內的財物，得手1萬5千塊後逃逸，不過就初五還沒過完，犯案6小時後就被逮了！

16日凌晨4時許，三民區大中一路的超商遭到2名嫌犯，持美工刀入內搶取收銀機台內財物，得手新台幣1萬5千元後騎乘機車往仁武方向逃逸。三民二分局經過分工擴大調閱相關資料，逐一分析比對，立即鎖定嫌疑人身分。

▲高雄一對顏姓堂兄弟大年初五聯手搶超商，被警方查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一對顏姓堂兄弟大年初五聯手搶超商，起獲贓證物。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在於同一天上午10時25分及15時40分許，分別持檢察官所簽發之拘票，兵分二路，分別於林園區及小港區等處所將顏姓堂兄弟等2名嫌犯拘提到案，起獲作案衣褲2套、安全帽2頂、行動電話2具及贓款3120元等證物。偵詢後依刑法強盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

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