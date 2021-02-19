補班日優惠懶人包一次看！邪惡奶蓋「第2杯6元」、咖啡只要12元

▲快揪同事享受補班日優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

春節連假已經結束，緊接而來的是本周六（2/20）補班日，為了讓大家一掃憂鬱心情，以下就整理補班日優惠懶人包，其中最便宜只要花12元就能爽爽喝咖啡，超邪惡奶蓋綠茶第2杯下殺6元，划算到不行，趕快揪同事省荷包喝一波了。

7-11

7-11「OPEN POINT行動隨時取」補班日當天推出CITY系列指定3大飲品優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵2杯66元，CITY PEARL熱濃厚黑糖珍珠撞奶2杯99元，CITY TEA統一布丁純奶茶2杯88元，線上支付與實體門市皆可購買，每位會員限購2組。

萊爾富

萊爾富補班日當天推出新品「Hi Café 中杯熱阿薩姆奶茶」，嘗鮮暖心價只要29元，暖心價只到3/23為止，趕快搶便宜喝一波。

OKmart

OKmart於補班日當天推出「會員限定」大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵第2杯10元的優惠，茶葉蛋憑OK Point 1000點只要5元、經典口味麵包憑OK Point折抵最低只要12元。

▲OKmart大杯莊園美式、拿鐵第2杯10元。（圖／OKmart提供）



全聯福利中心

全聯福利中心，即日起至2/21推出OFF COFFEE小確幸，活動期間美式咖啡原價25元，特價15元；拿鐵原價35元，特價25元，無論冰熱都有療癒價，響應環保自帶杯子還可省3元，等於最便宜1杯美式咖啡只要12元。

▲全聯OFF COFEE推出補班日優惠。（圖／全聯提供）

美國功夫茶

美國功夫茶補班日當天推出「大杯奶蓋綠茶」第2杯1折（6元）的超殺優惠，當日只要購買2杯直接現省54元，划算到不行，奶蓋控一定要搶喝，提醒此優惠活動板環二店無提供，且不適用於外送服務、APP預約點餐及不得與會員卡、抵用券及其他任何優惠合併使用。

▲美國功夫茶補班日奶蓋第2杯只要6元。（圖／美國功夫茶提供）

摩斯漢堡

摩斯漢堡補班日早上10點半之後推出「黑糖蒟蒻茶歐蕾」、「草莓蒟蒻茶歐蕾」2杯只要100元的優惠活動。另外，即日起至3/1也有推出摩斯咖啡大杯「2杯優惠價100元」活動，可加價升級拿鐵咖啡或卡布奇諾。