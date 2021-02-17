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社會 社會焦點 保障人權

2煞持開山刀怒砍陌生人20下　狠嗆乎伊死！辯「心情不好」

▲桃園市陳姓男子不滿租約內容，去年12月邀洪姓房東夫婦洽談退租，卻企圖開車撞死2人，還持武士刀砍殺2人，幸遭路人協助制止，房東夫婦倖免於難。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市2名屁孩只因被陌生人瞪一眼，竟持開山刀砍對方20幾刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區馬偕醫院發生砍人案件，1名胡姓男子欲騎車，突遭到1名林姓少年及何姓男子從外套抽出1把開山刀，一路追砍甚至喊「乎伊死」。導致胡男身中20多刀失血過多慘倒在地。何男於審理時稱，因胡男在超商外瞪他一眼，「當時心情不好才會將情緒發洩在他身上」。士林地院依重傷未遂罪，處有期徒刑3年6月；林姓少年由少年法院進行審理。

去年2月9日凌晨，遭砍的胡男想到馬偕恩典樓前方牽機車，當時就看見他的機車前停放1部白色自小客車，旁邊站著2名男子。沒想到這2名男子一看見他，就各從外套裡面抽出預藏的開山刀對他猛砍，一路追砍大喊要他死，甚至飆罵髒話。

胡男帶著傷跑了約3、40公尺後跌倒，因為手已經沒有東西可以擋，只能舉起右手阻擋，導致全身遭砍20幾刀，失血過多躺在地上。隨後胡男友人聽見呼喊聲趕快前來搭救，2名兇嫌才駕車逃離。

▼何男辯護律師稱他一時血氣方剛又飲酒犯後有悔改並願意賠償10萬，建請法院從輕量刑。（圖／達志示意圖）

▲在桃園市陸軍擔任少校輔導長的李姓男子，去年1月在營區開會時公然拍桌對中校長官咆嘯，怒嗆「沒被兇過、我是要退伍的人，不要弄到我」挨告。（圖／達志示意圖）

檢方進行審理時，當時年僅22歲的何男及未成年林男表示與胡男並不認識。何男則表示因為胡男在超商外瞪他，當下自己有喝酒所以才會過去和他理論發生口角，才會一時衝動拿車上的刀朝他砍。何男並承認自己當時心情不好，變成有點把情緒發洩在胡男身上，但強調沒有要殺人或是砍斷他的手腳，只是想給一個教訓，不曉得會那麼嚴重。

何男辯護律師辯稱，當事人的行為有不當，但胡男遭砍聽見的「乎伊死」之類的話，僅是當下情緒發洩用語；加上案發時何男僅22歲，因血氣方剛又喝酒才會精神狀況不佳、一時失慮觸犯法網，犯後也知道自己做的事情相當不對，雖然經濟狀況不好，仍願意提出10萬元賠償，並建請法院從輕量刑。

法院審酌，何男有前科素行非佳，加上他與胡男根本不相識更沒恩怨，僅因瞪一眼心生不滿持刀攻擊，犯後坦承犯行也有與胡男表示和解意願但遭拒，雖無殺人意思，法官仍依重傷未遂罪判處何男3年6月徒刑；林姓少年由少年法院進行審理。可上訴。

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