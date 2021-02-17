餓死擎天崗水牛！陽管處不服被罰7.5萬元　北市：已收到訴願書

▲陽明山擎天崗的牛群暴斃。（圖／耿葳辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

陽明山擎天崗野化水牛於2020年底爆發陸續死亡事件，使台北市動保處1月6日已違反《動物保護法》規定，裁處陽管處最高罰鍰7萬5000元，陽管處隨即表達不服，並提起訴願。台北市政府法務局17日證實，已經收到陽管處的訴願書，按照規定北市動保處有20天答辯時間，而依照《訴願法》規定，將於受理後3個月內結案，因此最快5月初前會有訴願結果。

北市府法務局副局長張慕貞17日受訪時表示，陽管處於2月4日提訴願，而他們也已經收到訴願書了，依照程序規定，北市動保處有20天的答辯時間，得把相關蒐證、處罰陽管處理由依據等寫成答辯狀，並送到法務局來整理主張和爭點，並提到訴願的委員會去做審議決定。

關於何時會有訴願結果？張慕貞回應，原則是以收到訴願書的3個月內做審結，所以大概5月初以前會有訴願結果出來；目前正在等北市動保處的答辯書，依照規定必須在20天內提出答辯，因此動保處的答辯書大約24日會送到法務局這邊，不送過來的話也會催促北市動保處。

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