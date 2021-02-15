道盡銀樓「技藝轉型」辛酸史　北市首創「工會故事」扭轉刻板印象

▲2020金工達人競賽決賽評審團大合照。（圖／台北市銀樓職業工會提供）

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局自2016年起，陸續針對北市19家具有代表性工會，進行口述歷史的蒐集工作，藉由文字工作者的採訪撰寫工會發展歷程，2019年更率全國之先，首創第一本北市工會故事。台北市勞動局長陳信瑜表示，故事中提到的「台北市銀樓職業工會」，面對技藝轉型，過程十分艱苦，希望大家可以更進一步認識工會，給予支持。

陳信瑜15日表示，勞動局於2019年5月首創全國，出版第一本台北市工會故事《團結之路》，並經評比為北市府當年度的「專書類優良政府出版品」；為紀錄及保存更多工會及北市產業發展的歷史軌跡，勞動局迄今持續編寫台北市銀樓職業工會等10家工會故事。

北市勞動局指出，銀樓工會成立於1969年，是台北歷史最悠久的職業工會之一，從早期騎著腳踏車，一一到府收取60元會費，辦理勞保業務，因而走過了半世紀的艱辛歲月，如今卻面臨到技藝難以傳承、中國低價競爭、產業老化、大環境影響等困境。

「要轉型！」陳信瑜說，因此自2013年起，銀樓工會開始舉辦金工達人比賽，希望提升會員的社會地位，並開始重視自身產業文化，提供產業升級輔導等，拓展各式會員服務項目，到了2017年，會員人數突破3000人，創下輝煌時代。

銀樓工會企盼，未來能透過更多的產官學合作、開設一般民眾可以參加的金工班，來扭轉大眾對金工的刻板印象，挖掘產業轉型的活水新氣象。

陳信瑜強調，工會在維護勞工權益中，所扮演的角色與重要性與日俱增，但社會大眾對工會組織的組成、角色功能的理解仍有限，因此希望透過蒐集與撰寫工會故事，能讓各界對工會有更進一步的認識與理解。

至於銀樓工會是如何發展的？以及如何正面迎擊各方來襲的挑戰？勞動局表示，若想進一步閱讀精彩內容，歡迎至勞動局官網，點閱勞動台北文章分享；想了解更多本市工會故事，可以上臉書搜尋「勞動台北」，探索更多工會奮鬥的歷史。

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