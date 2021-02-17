台南錢多多！　環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

▲台南市環保局北區莊姓清潔隊員，在整理資源回收車，撿到一疊鈔票，共67700元，報請台南市警五分局查處，希望歸還失主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「藏錢」可別藏忘了！台南市環保局北區清潔隊資源回收車，2月16日晚上執行線上資源回收業務，莊姓隊員在車上整理回收物，從一只黑色塑膠袋裡倒出鍋、碗、瓢、盆之際，突有一疊鈔票跟著掉出來，乍看以為是玩具鈔，但仔細一看竟有防偽線，才驚覺是真的錢，總計該筆回收物裡藏了兩筆現金共67700元。

北區清潔隊長蘇義松表示，莊姓隊員是個做事認真、負責的人，16日晚上8時多在成功路執勤時，發現回收物裡的鈔票真的是錢的當下，感覺得出來有點緊張、惶恐，17日上午他陪著莊員一起去向轄區市警五分局北門派出報案，盼盡快物歸原主。

莊姓隊員表示，執行資源回收業務以來不曾拾過金飾、金錢，倒是有撿過玩具鈔的經驗，才會一開始看見「錢」掉出來，以為是玩具鈔。發現是真鈔，還真的嚇了一跳，數一數有65000元，心想怎麼有人如此不小心，當下立即回報給清潔隊，之後抽空再檢查回收物一次，又發現2700元。

「撿到錢，其實心裡很替失主著急的」，莊姓隊員也認為這些「錢」很幸運，環保局15日（初四）已經正常收垃圾與資源回收物，因此16日的垃圾量、資源回收物都較少，自己才有時間一面執勤，一面整理回收物。不然，這些錢，可能就真的成為廢棄物了。

環保局長謝世傑表示，去年白河區、今年1月安定區都有隊員在大型回收物裡撿拾到大量金飾，現在又有北區隊員撿到現金，清潔隊員們都在第一時間回報，同仁們的操守讓人欣慰，局裡將會適時敘獎肯定，希望每個同仁都能秉持不貪的態度，在工作崗位上繼續努力。

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