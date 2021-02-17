學霸身分曝！2男大生跟10同學遊台南…「騎最後被攔車」衰捲凶殺案

▲▼2名男大生騎最後被攔車，逼3貼一起逃，同學透露，一行12人本來打算玩兩天。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

記者黃子倩、戴若涵／台南報導

台南市安平區16日晚間發生一起兇殺案！31歲王男遭仇家追砍，情急之下攔了路上一台機車，要求雙載的2名男大生載著他三貼逃亡，一路狂飆1.5公里，2名男大生當場嚇壞，陸續跳車逃生。男大生同行友人透露，一行12人是從北部名校南下台南遊玩2天，孰料，第一天就衰被捲入凶殺案，2名同學已經被父母接回家，其他10人則繼續行程。

原先租車行透露，男大生是與友人租車到台南3天2夜，車行看到新聞畫面，比對車輛才發現是自家的機車。稍早2名男大生的同行友人則澄清，一行12人從北部某名校到台南遊玩2天1夜，分租多台機車，當時被攔下的2名男大生騎在最後面。

友人透露，當時機車上的2名同學一人跳車，另一名是到了第二個停車場後「類似被撞下來」，2人脫險並做完筆錄後，分別由父母帶回家了，第一位跳車的同學人沒事，第二名遭撞跳車的同學身上受有擦挫傷，所幸人並無大礙。

回顧整起事發經過，16日晚間王男疑似參加摩鐵性愛毒趴，為躲避警方查緝途中遇上仇家，雙方在育平路一處停車場進行談判，他持刀砍傷對方小弟後，轉身逃離現場，仇家氣炸開車追逐。

王男見狀攔下一部路過的雙載機車，稱「被追殺」向騎乘的2名男大生求助，接著便跳上車，一路三貼逃命1.5公里到另一處停車場。途中2名男大生嚇壞先後跳車，一度腿軟癱坐在地，接著逃離現場。

仇家見現場只剩下王男一人，隨即反覆開車、倒車衝撞王男，導致其重傷慘死後棄車逃逸。警方事後在仁德快速道路下查獲犯案車輛，發現車頭燈上留有明顯的血掌印，經初步調查，王男心臟遭刺、全身有多處刀傷，目前已拘提1人到案、2人戒護送醫，仍有2人在逃，正積極追緝中。

▲台南命案兇嫌車上還留下血掌印。（圖／東森新聞）